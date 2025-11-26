Yapay Zeka Cevaplıyor: Her Şeyi Yapay Zekaya Bırakırsak İnsan Beyni Geriler mi?
Yapay zeka artık hayatımızın her alanında... Her şeyimizi ona soruyor, ona danışıyoruz. Peki her şeyi yapay zekaya bırakırsak ne olur? Beynimiz geriler mi? İşte bu soruyu yapay zekanın kendisine sorduk, o da yanıtladı. Bakalım ne demiş!
“Her şeyi yapay zekaya bırakırsak insan beyni geriler mi?” sorusunu yapay zekaya sorduk, peki o bize ne dedi?
Kullanılmayan beyin işlevleri zayıflar.
Dikkat süresi kısalır, odaklanma zorlaşır.
Yaratıcılığı da köreltebilir.
Ezberleme yerine aramaya dayalı düşünme gelişir.
Empati ve sezgi yeteneklerini zayıflatır.
Bu süreçte zeka gerilemez, yön değiştirir.
Eğer eğitim sistemleri buna uyum sağlarsa denge korunabilir.
Aslında bu durum tehdit değil sorumluluk meselesidir.
