Yapay Zeka Anlatıyor: Çalışmadan Gelir Elde Etmek Gelecekte Normal mi Olacak?

Yapay zeka, birçok sektörde insanların işini devralırken aynı zamanda pasif gelir yaratma fırsatlarını da artıracak. Örneğin, bir kez yapay zeka ile yazılmış bir kitap, üretilmiş bir müzik ya da hazırlanmış bir dijital ürün, yıllarca size para kazandırabilir. Bunun yanında, algoritmalar sizin adınıza yatırım yapacak, kripto veya borsa piyasalarında sizin yerinize hareket ederek gelir sağlayabilecek. Yani insanın sürekli aktif çalışması gerekmeyen, bir kez kurulduğunda kendini döndüren iş modelleri öne çıkacak. Bu, zenginlik sadece çalışarak elde edilir düşüncesinin yıkılmasına sebep olacak. Fakat burada en önemli konu, bu pasif gelir modellerine erişimin herkes için eşit olup olmayacağı çünkü teknolojiye ulaşamayanlar geri planda kalabilir.