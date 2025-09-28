Yapay Zeka Anlatıyor: Çalışmadan Gelir Elde Etmek Gelecekte Normal mi Olacak?
Eskiden çalışmadan para kazanmak sadece masallarda olur sanılırdı ama yapay zeka, otomasyon ve yeni ekonomik modeller sayesinde bu düşünce gerçek olmaya doğru hızla ilerliyor. Peki gelecekte çalışmadan gelir elde etmek sıradan bir durum, hatta toplumun normali haline mi gelecek? Bu soruyu da yine yapay zekanın kendisine sorduk. Haydi, cevaplara birlikte bakalım!
Evrensel Temel Gelir (UBI) hayatımıza girebilir.
Yapay zeka sayesinde pasif gelir modelleri yükselebilir.
Çalışmak bir tercih haline gelebilir.
Yaratıcılık ve sanatsal üretim ön plana çıkacak.
Toplumun değer yargıları yeniden şekillenecek.
Zenginlik kavramı değişecek.
Yeni bir iş-yaşam dengesi kurulacak.
Risk, herkes için eşit olmayabilir.
