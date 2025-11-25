Yapay Zeka, Adana’nın Yüreğir İlçesindeki 19 Mayıs Mahallesini Türkiye'nin En Tehlikeli Mahallesi Seçti
Adana’nın Yüreğir ilçesindeki 19 Mayıs Mahallesi, yapay zeka değerlendirmesine göre, Türkiye’nin en tehlikeli mahalleleri listesinde zirvede yer aldı. Mahallede yaşayanlardan bazıları değerlendirmeyi doğru bulurken bazıları da haksızlık yapıldığını savundu. Perişan Yanar (52), 'Mahallemizi kötülüyorlar ama burası çok güzel. Burada herkes birbiriyle yardımlaşır. Kapımız herkese açık' dedi.
Türkiye’nin en tehlikeli mahallelerinden biri: Adana 19 Mayıs Mahallesi
“Gelip çayımızı içebilirsiniz, yemeğimi yiyebilirsiniz. Burası hiçbir zaman kötü olmadı”
“Kimseye karışmazsan, sana da bir şey yapmaz”

