Yapay Zeka, Adana’nın Yüreğir İlçesindeki 19 Mayıs Mahallesini Türkiye'nin En Tehlikeli Mahallesi Seçti

Sosyal medya ve basında yer alan haberlerden yola çıkılarak yapılan yapay zeka araştırmasına göre Türkiye’nin en tehlikeli şehir ve mahalleleri listesinde, İstanbul ve Ankara’nın bazı mahallelerinden sonra Adana’nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi yer aldı.

Zaman zaman kavga ve silahlı çatışmaların yaşandığı ve narkotik operasyonlarının düzenlendiği mahallede yaşayanlar, araştırma sonucu hakkında fikir ayrılığına düştü. Bazıları mahallenin güvenli olduğunu söylerken, bazıları da araştırmanın doğruluğunu ifade etti.

Şükrücan Şengül (23), çocukluğunun geçtiği mahalleden başka yerde yaşayamayacağını belirterek, “Bizim mahallemiz çok tehlikeli, her an her şey olabilir. Tarlabaşı, Çinçin ya da Bursa’da yeni çıkan bir mahalleymiş; kimse bize yetişemez. Şu an sakin ama bir ara sokağa girdiğiniz zaman çok şey görebilirsiniz. Her dakika olay var, polis araçları eksik olmaz. Mahallemizi kötü tanıtıyorlar ama biz seviyoruz” diye konuştu.