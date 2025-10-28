onedio
Uzmanlar "Türkiye'de İnternet Neden Yavaş?" Sorusunu Yanıtladı

Dilara Bağcı Peker
28.10.2025 - 10:04

Türkiye'nin internet hızı, dünya ortalamasının altında. ABD merkezli Speedtest Küresel Endeksi'nin Ağustos 2025 verisine göre küresel ortalama hızı, Türkiye'nin ortalama hızından neredeyse iki kat fazla. 

Peki bu fark neden kaynaklanıyor?

BBC'den Hilken Doğaç Boran, alanında uzman isimlerle görüşerek 'Türkiye'de internet neden yavaş?' sorusuna cevap aradı.

Kaynak: BBC / Hilken Doğaç Boran

Türkiye'de internet neden yavaş?

BBC'den Hilken Doğaç Boran, teknoloji alanında uzman isimlerle biraraya geldi. Teknoloji stratejisti Füsun Sarp Nebil, 2005'te Türkiye'de 30 milyon kilometrelik bakır kablo şebekesi olduğunu ancak son yıllarda fiber altyapıya yapılan yatırımın yetersiz olduğunu düşünüyor. Bakır kabloların sesi iletmekte çok iyi oldğu ancak ancak veriyi aynı şekilde iletemediği aktarılıyor. Bu nedenle DSL (Dijital Abone Hattı) sisteminin geliştirildiğini söyleyen uzman isim,  bakır kablodan alınabilecek azami hızın fiber kablodan alınabilen hızdan çok daha düşük olduğunun altını çiziyor.

BTK verilerine göre, Türkiye'deki sabit internet abonelerinin yarısı fiber internet kullanıyor. Peki internet hızı nasıl düşük kalabiliyor?

Uzman isimler, bunun sebebinin fiber ve bakır altyapının birlikte kullanılması olduğunu düşünüyor. 

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, durumu şöyle açıklıyor:

'Baktığımız zaman öyle bir hâl almış ki fiber internet abone sayısı DSL'ye yetişmiş gibi gözüküyor. Ama bunun içinde binanın girişine kadar veya saha dolabına kadar fiberle gelip, saha dolabından evlere yine bakır kablolarla giden aboneler de dahil edilmiş gözüküyor.

'Dolayısıyla 393 bin kilometre fiber ve yıllanmış bakır kablolar ile bu internet hızını daha fazlaya çıkarmak mümkün değil.'

Teknik uzman gücü bakımından gerideler, fakat daha yüksek internet hızına sahipler!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası (TMMOB-BMO) Yönetim Kurulu üyesi İlhami Türkdoğan, OECD sıralamasında teknik uzman gücü, ekonomik düzey ve teknolojik altyapı bakımından Türkiye'den geride olan bazı ülkelerin de Türkiye'den daha yüksek internet hızlarına sahip olduğuna dikkat çekiyor.

