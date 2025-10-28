Uzmanlar "Türkiye'de İnternet Neden Yavaş?" Sorusunu Yanıtladı

BBC'den Hilken Doğaç Boran, teknoloji alanında uzman isimlerle biraraya geldi. Teknoloji stratejisti Füsun Sarp Nebil, 2005'te Türkiye'de 30 milyon kilometrelik bakır kablo şebekesi olduğunu ancak son yıllarda fiber altyapıya yapılan yatırımın yetersiz olduğunu düşünüyor. Bakır kabloların sesi iletmekte çok iyi oldğu ancak ancak veriyi aynı şekilde iletemediği aktarılıyor. Bu nedenle DSL (Dijital Abone Hattı) sisteminin geliştirildiğini söyleyen uzman isim, bakır kablodan alınabilecek azami hızın fiber kablodan alınabilen hızdan çok daha düşük olduğunun altını çiziyor.

BTK verilerine göre, Türkiye'deki sabit internet abonelerinin yarısı fiber internet kullanıyor. Peki internet hızı nasıl düşük kalabiliyor?

Uzman isimler, bunun sebebinin fiber ve bakır altyapının birlikte kullanılması olduğunu düşünüyor.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, durumu şöyle açıklıyor:

'Baktığımız zaman öyle bir hâl almış ki fiber internet abone sayısı DSL'ye yetişmiş gibi gözüküyor. Ama bunun içinde binanın girişine kadar veya saha dolabına kadar fiberle gelip, saha dolabından evlere yine bakır kablolarla giden aboneler de dahil edilmiş gözüküyor.

'Dolayısıyla 393 bin kilometre fiber ve yıllanmış bakır kablolar ile bu internet hızını daha fazlaya çıkarmak mümkün değil.'