Bir Efsaneye Daha Veda: Toyota, En Çok Satan Modellerinden Supra’nın Üretimini Durduruyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.10.2025 - 22:02

Otomobil dünyasının efsane modellerinden Toyota Supra'nın üretimi durduruluyor. Marka, 2026’nın Mart ayında üretimi tamamen durduracak. Bu karar, geçtiğimiz aylarda üretimi sonlandırılan Nissan GT-R R35’in ardından spor otomobil sahnesinde bir dönemin daha kapanacağı anlamına geliyor.

Toyota, Supra üretimini önümüzdeki Mart ayında sonlandıracağını açıkladı.

Firma, bu vedayı onurlandıran Final Edition'ı zaten geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı: 'Supra ile ilgili olarak, üretim Mart 2026'da sona erecektir. Müşterilerimize göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederiz. Satın almayı düşünen müşterilerimize üretimin sona erdiğinin bildirilmiş olmasından dolayı çok üzgünüz. Alternatif otomobil modelleri için lütfen yerel bayinize başvurun.'

Toyota, Supra’ya veda ederken özel bir sürüm hazırladı. “GR Supra A90 Final Edition” adı verilen bu modelden sadece 300 adet üretilecek. Araç, yalnızca Japonya ve Avrupa pazarlarında satışa sunulacak. Özel versiyon, Supra’nın beşinci nesli olan A90’ın son temsilcisi olarak tarih sahnesine çıkacak.

Toyota Supra geri dönecek ama ne zaman?

Supra'nın geri dönüşü uzun sürmeyecek. Otomobil üreticisi şimdiden bir yeni modelin ipuçlarını verdi, ancak nesiller arasında bir boşluk olacağı kesin. Beşinci nesil için beklediğimiz kadar uzun süre beklememiz gerekmeyecek olsa da, yeni nesille tanışmamız 2030 yılını bulsa şaşırmamak lazım.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Ayhan K.

Yeterince ün yaptı.. adamlar bu işi biliyor..

H.ibrehim

8. nesil çıksa da alsak 😎Atmosfer dışı bi gider gelirdik