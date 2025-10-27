Bir Efsaneye Daha Veda: Toyota, En Çok Satan Modellerinden Supra’nın Üretimini Durduruyor

Firma, bu vedayı onurlandıran Final Edition'ı zaten geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı: 'Supra ile ilgili olarak, üretim Mart 2026'da sona erecektir. Müşterilerimize göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederiz. Satın almayı düşünen müşterilerimize üretimin sona erdiğinin bildirilmiş olmasından dolayı çok üzgünüz. Alternatif otomobil modelleri için lütfen yerel bayinize başvurun.'

Toyota, Supra’ya veda ederken özel bir sürüm hazırladı. “GR Supra A90 Final Edition” adı verilen bu modelden sadece 300 adet üretilecek. Araç, yalnızca Japonya ve Avrupa pazarlarında satışa sunulacak. Özel versiyon, Supra’nın beşinci nesli olan A90’ın son temsilcisi olarak tarih sahnesine çıkacak.