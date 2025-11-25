onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uzmanlar Lavaboya Kaynar Su Dökenleri Uyardı: Tesisatınıza Kalıcı Hasar Verebilir!

Uzmanlar Lavaboya Kaynar Su Dökenleri Uyardı: Tesisatınıza Kalıcı Hasar Verebilir!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.11.2025 - 15:13

Mutfağı toplarken tenceredeki kaynar suyu doğrudan lavaboya boşaltmak, ne yazık ki yaygın ve tehlikeli bir alışkanlık. Çoğu zaman sonuçlarını düşünmeden yaptığımız bu eylem, evlerimizdeki atık su tesisatına zamanla ciddi zararlar veriyor. Bir sızıntı, kötü koku veya çatlak bir porselenle ansızın karşılaşmamak için, bu alışkanlığın verdiği zararı anlamak büyük önem taşıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.southernliving.com/never-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Günümüz konutlarının çoğunda kullanılan PVC borular ve plastik bağlantı elemanları, ekonomik olmalarına rağmen ani ve yüksek sıcaklığa karşı oldukça hassastır.

Günümüz konutlarının çoğunda kullanılan PVC borular ve plastik bağlantı elemanları, ekonomik olmalarına rağmen ani ve yüksek sıcaklığa karşı oldukça hassastır.

Tesisat sistemleri genellikle 65°C civarındaki sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlanmıştır; oysa kaynar suyun sıcaklığı bu sınırın çok üzerinde. Kaynar su boruya ulaştığında, malzeme aniden genleşir ve ardından gelen soğuk suyla hızla büzüşür. 'Termal şok' adı verilen bu ani değişim, boruların yapısında mikro çatlaklara, contalarda elastikiyet kaybına ve deformasyonlara yol açar. Bu hasarlar tekrarlanan sıcak-soğuk döngüleriyle yavaşça birikir ve en zayıf halka olan ek yerlerinden sızıntılara neden olur.

Metal boruların bile plastik bağlantı ve contaları aynı risk altındadır. Hatta suyu dökerken koruma amaçlı soğuk suyu açmak, sıcaklık farkını aniden artırarak şok etkisini daha da şiddetlendirebilir.

Tıkanan bir lavaboyu kaynar suyla açmaya çalışmak da benzer riskler taşıdığı için önerilmez.

Tıkanan bir lavaboyu kaynar suyla açmaya çalışmak da benzer riskler taşıdığı için önerilmez.

Bu yöntem, eski borularda metal yorgunluğuna yol açabileceği gibi, klozet ve lavabo gibi porselen/seramik yüzeyler için de tehlike yaratır. Yüksek ısı, bu yüzeylerde mikroskobik çatlaklara neden olarak, zamanla kir ve koku tutulumunu artırır. Tıkanıklık durumlarında bu tür yöntemlere başvurmak yerine uzman desteğine başvurmak en güvenli çözümdür.

Tesisatınızın ömrünü uzatmak için kaynar suyu lavaboya dökme alışkanlığından vazgeçmek çok basit.

Tesisatınızın ömrünü uzatmak için kaynar suyu lavaboya dökme alışkanlığından vazgeçmek çok basit.

Tenceredeki suyun kendi halinde bir süre ılımasını beklemek ya da dökmeden önce azar azar soğuk su ekleyerek sıcaklığını düşürmek en sağlıklı yaklaşımdır. Ayrıca, borulara yapışarak tıkanıklığı hızlandıran yağlı atıkları kesinlikle gidere dökmemek ve uygun bir şekilde bertaraf etmek de uzun vadeli koruma için kritik bir adım. Bu küçük günlük tercihler, beklenmedik tamirat masraflarını önlerken, ev konforumuzu sessizce korur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın