Uzmanlar Lavaboya Kaynar Su Dökenleri Uyardı: Tesisatınıza Kalıcı Hasar Verebilir!

Tesisat sistemleri genellikle 65°C civarındaki sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlanmıştır; oysa kaynar suyun sıcaklığı bu sınırın çok üzerinde. Kaynar su boruya ulaştığında, malzeme aniden genleşir ve ardından gelen soğuk suyla hızla büzüşür. 'Termal şok' adı verilen bu ani değişim, boruların yapısında mikro çatlaklara, contalarda elastikiyet kaybına ve deformasyonlara yol açar. Bu hasarlar tekrarlanan sıcak-soğuk döngüleriyle yavaşça birikir ve en zayıf halka olan ek yerlerinden sızıntılara neden olur.

Metal boruların bile plastik bağlantı ve contaları aynı risk altındadır. Hatta suyu dökerken koruma amaçlı soğuk suyu açmak, sıcaklık farkını aniden artırarak şok etkisini daha da şiddetlendirebilir.