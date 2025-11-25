Uzmanlar Lavaboya Kaynar Su Dökenleri Uyardı: Tesisatınıza Kalıcı Hasar Verebilir!
Mutfağı toplarken tenceredeki kaynar suyu doğrudan lavaboya boşaltmak, ne yazık ki yaygın ve tehlikeli bir alışkanlık. Çoğu zaman sonuçlarını düşünmeden yaptığımız bu eylem, evlerimizdeki atık su tesisatına zamanla ciddi zararlar veriyor. Bir sızıntı, kötü koku veya çatlak bir porselenle ansızın karşılaşmamak için, bu alışkanlığın verdiği zararı anlamak büyük önem taşıyor.
Günümüz konutlarının çoğunda kullanılan PVC borular ve plastik bağlantı elemanları, ekonomik olmalarına rağmen ani ve yüksek sıcaklığa karşı oldukça hassastır.
Tıkanan bir lavaboyu kaynar suyla açmaya çalışmak da benzer riskler taşıdığı için önerilmez.
Tesisatınızın ömrünü uzatmak için kaynar suyu lavaboya dökme alışkanlığından vazgeçmek çok basit.
