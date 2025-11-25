Eviniz Isınsın Ama Cebiniz Yanmasın: Kışın Klima Faturanızı Düşüren 4 Hayati Ayar
Kış aylarında elektrik faturalarının kaçınılmaz olarak artması klima kullananları daha da endişelendirebiliyor. Oysa ısı pompası teknolojisine sahip klimalar, doğru ayarlar kullanıldığında sıradan ısıtıcılardan çok daha az enerji tüketerek yüksek verimlilikte ısıtma sağlayabilir. Enerji verimliliği uzmanları, klimaların daha az elektrikle daha fazla ısınma sağlaması için dört temel teknik ayarın altını çiziyor.
1. Uzmanlar en sık yapılan hatalardan biri cihazı "Auto" (Otomatik) modda bırakmak olduğunu belirtiyor.
2. Hava sirkülasyonunu artırmak için fan hızını yükseltmek aynı anda ısıtma verimliliğini düşürebilir.
3. Isınma performansını artırmak için sıcaklığı 30°C'ye ayarlamak büyük bir enerji kaybına yol açabilir.
4. Sıcak hava daima yukarı doğru hareket eder.
Bu kritik ayarların yanı sıra, filtreleri 2-4 haftada bir temiz tutmak ve dış ünitenin önünü açık bırakmak gibi basit önlemler de verimliliği önemli ölçüde artırır.
