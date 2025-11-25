Kömür Gibi Pişmesin: Mangal Yaparken Kömürün Üzerine Neden Tuz Serpilir?

Pikniklerin vazgeçilmezi olan mangal keyfi, etin dışı güzelce kızarırken içinin sulu kalması çabalarıyla başlar. Ancak bu ideal pişirme dengesini kurmanın önündeki en büyük engel, çoğu zaman tarifte değil, közün kendisinde oluyor. Etin yağı, ateşe damladığında alevlenir. Bu alevlenme, hem yoğun duman yaratır hem de etin lezzetini bozarak kömürleşmesine yol açar. Peki bu durumda kömürün üzerine tuz serpmek nasıl yardımcı oluyor?

Detaylar 👇

Kaynak