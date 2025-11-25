onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kömür Gibi Pişmesin: Mangal Yaparken Kömürün Üzerine Neden Tuz Serpilir?

Kömür Gibi Pişmesin: Mangal Yaparken Kömürün Üzerine Neden Tuz Serpilir?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.11.2025 - 13:58

Pikniklerin vazgeçilmezi olan mangal keyfi, etin dışı güzelce kızarırken içinin sulu kalması çabalarıyla başlar. Ancak bu ideal pişirme dengesini kurmanın önündeki en büyük engel, çoğu zaman tarifte değil, közün kendisinde oluyor. Etin yağı, ateşe damladığında alevlenir. Bu alevlenme, hem yoğun duman yaratır hem de etin lezzetini bozarak kömürleşmesine yol açar. Peki bu durumda kömürün üzerine tuz serpmek nasıl yardımcı oluyor?

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://en.mui.kitchen/food/Why-Throw...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mangal ustalarının kuşaktan kuşağa aktardığı eski bir sır, kömürün eti eşitsiz pişirmesinden kaynaklanan bu sıkıntıyı aslında şaşırtıcı derecede basit bir yöntemle çözüyor: sofra tuzu.

Mangal ustalarının kuşaktan kuşağa aktardığı eski bir sır, kömürün eti eşitsiz pişirmesinden kaynaklanan bu sıkıntıyı aslında şaşırtıcı derecede basit bir yöntemle çözüyor: sofra tuzu.

Kömürler tamamen kor haline gelip, üzerine elinizi yaklaştırdığınızda birkaç saniyeden fazla tutamadığınız o ideal ısıya ulaştığında, üzerine 100-200 gram (küçük bir kase) kadar tuzu eşit bir şekilde serpmek gerekiyor. Tuz, kömürün yüzeyinde ince bir bariyer oluşturarak yağın doğrudan köze düşüp alevlenmesini zorlaştırır.

Bu basit adımın sunduğu faydalar şunlardır:

  • Sabit Isı: Alev patlamaları azaldığı için mangaldaki ısı çok daha stabil kalır.

  • Temiz Lezzet: Daha az kül ve duman oluşur; etin üzerinde is birikmez, bu da etin doğal aromasının saf bir şekilde öne çıkmasını sağlar.

  • Daha Az Panik: Suyla koşturmaya gerek kalmaz, mangal başında daha sakin ve keyifli bir deneyim yaşanır.

Tuz, ilk döküldüğünde kısa süren çıtırtılarla tepki verebilir, ancak sonrasında köz belirgin şekilde sakinleşir.

Közün bu şekilde dengelenmesi sayesinde, özellikle yağlı et parçaları (kuzu veya dana) pişirilirken fark açıkça hissedilir.

Közün bu şekilde dengelenmesi sayesinde, özellikle yağlı et parçaları (kuzu veya dana) pişirilirken fark açıkça hissedilir.

Isı kontrol altına alındığı için yaklaşık 15-17 dakikalık ideal bir aralıkta, etin dışı güzelce karamelize olurken içi sulu ve pembe kalır. Lezzetli bir şiş kebap veya ızgara etin sırrı sadece iyi bir marinattan değil, aynı zamanda bu dengeli köz yönetiminden geçer. Bir dahaki mangalınızda, közler kızardığında küçük bir kase tuzun farkını yemeğinizi yerken de daha iyi fark edebilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın