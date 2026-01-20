onedio
Uzak Şehir’in Reyting Kaybından Kızılcık Şerbeti’ndeki Kafa Karıştıran Detaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
20.01.2026 - 15:40

20 Ocak Salı günü televizyon dünyasında tempo yine yüksekti. Gün boyunca hem ekranlarda yaşanan gelişmeleri hem de kulislerde konuşulanları yakından takip ettik. Gündemi kaçıranlar için öne çıkan başlıkları tek bir içerikte topladık. Dizilerden programlara, perde arkasındaki hareketlilikten sosyal medyada çok konuşulan anlara kadar günün özetini hazırladık. İşte 20 Ocak Salı günü televizyon dünyasında öne çıkan gelişmeler…

Kız bebeklerde en çok verilen isim 2025’te Alya oldu.

Geçtiğimiz yıl listenin başında yer alan Defne, bu kez zirveyi Alya’ya bıraktı. Yıl boyunca toplam 889 bin 598 bebek doğarken, Alya ismi kısa sürede öne çıktı. İsmin bu hızlı yükselişinde televizyon ekranlarının etkisi dikkat çekti. Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir dizisi, bu değişimin merkezinde yer aldı.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'in bir açıklaması gündem oldu.

Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti hakkında spoiler vermeyi seven bir oyuncu. Dizi hakkında söyledikleri sık sık gerçekleşirken kendi karakteri Nilay'ın tesettürden çıkacağına dair 4 sezondur iddiada bulunsa da dizide bu yönde bir hamle gelmemişti. Kızılcık Şerbeti'ne yeni dahil olan Seray Kaya'nın paylaşımı ise bu iddianın artık gerçekleştiğini düşündürttü.

Uzak Şehir'in yeni bölümü reytinglerde büyük düşüş yaşadı.

Reyting uzmanı, X'teki paylaşımında 'Sömestr etkisi. Gelir durumu yüksek kitle (ABb/C1) ekrandan uzaklaşıyor. Nispeten daha düşük olan C2 ve D ise ekranda kalınca TOTAL daha az etkileniyor. Muhtemelen bu hafta çoğu dizide hissedeceğiz, içeriksel bir durum olduğunu düşünmüyorum' ifadelerini kullanarak Uzak Şehir'in düşüşünü yorumladı.

Survivor'ın yeni bölümünde Onur Alp, eleme oylaması yapılırken Eren hakkında söyledikleriyle gündem oldu.

Onur Alp, Eren'in ismini yazma sebebi olarak hastalığıyla herkesin içinde dalga geçmesi olduğunu belirtti. Eleme gecesinde Eren en çok oyu alarak potaya giren ilk isim oldu. Onur Alp ise verdiği röportajda 'Ne demişler? Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişme. Sen herkesin içinde benimle alay etmeye kalkarsan hastalığımla dalga geçersen bunu da yeni tanıştığın arkadaşın uğruna yaparsan ben de senin adını yazarım' dedi.

19 Ocak 2026 Pazartesi günü yayınlanan yapımların izlenme oranları TİAK verileriyle netleşti.

Uzak Şehir Pazartesi akşamlarının en çok izlenen yapımı olmayı sürdürdü. İzlenme oranlarında bir düşüş yaşansa da rakipleriyle arasındaki farkı korumayı başardı. Aynı yapımın özet bölümü de günün en çok izlenenleri arasında yer aldı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları, günü üst sıralarda tamamlayan dizilerden biri oldu. İzlenme grafiğinde yaşanan gerilemeye rağmen sadık izleyici kitlesini koruduğu görüldü.

Hercai, Yüz Yıllık Mucize, Gizli Bahçe gibi dizilerde izlediğimiz Ebru Şahin, yerli dizilerin erken final yapması hakkında konuştu.

Düşük reytingler ve reklam gelirlerinin düşmesi gibi nedenlerle kanallar yerli diziler için arka arkaya final kararı veriyor. Ebru Şahin'in son dizisi Gizli Bahçe de düşük reytingleri nedeniyle henüz 6. bölümüyle final yapmıştı. Ebru Şahin, yerli dizilerin erken finalini reyting sistemine bağlayarak “Reyting sistemi yüzünden emekler ziyan oluyor” ifadelerini kullandı.

TRT’ye ait geniş bir alana kurulu film platosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yaklaşık üç bin dönümlük arazi üzerinde yer alan platodan yükselen dumanlar kısa sürede fark edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri alarma geçti. Çekmeköy başta olmak üzere komşu ilçelerden de destek ekipleri olay yerine sevk edildi.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz, sezonun en sürprizli işi.

Taşacak Bu Deniz setinden paylaşılan bir görüntüde Koçari Köyü ve Furtuna Köyü tabelalarındaki 'Giremez' ibarelerinin kaldırıldığı görüldü. Yeni tabelaların önümüzdeki bölümlerde dizide gösterileceği düşünülüyor.

Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
