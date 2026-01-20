Uzak Şehir’in Reyting Kaybından Kızılcık Şerbeti’ndeki Kafa Karıştıran Detaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Uzak Şehir Pazartesi akşamlarının en çok izlenen yapımı olmayı sürdürdü. İzlenme oranlarında bir düşüş yaşansa da rakipleriyle arasındaki farkı korumayı başardı. Aynı yapımın özet bölümü de günün en çok izlenenleri arasında yer aldı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları, günü üst sıralarda tamamlayan dizilerden biri oldu. İzlenme grafiğinde yaşanan gerilemeye rağmen sadık izleyici kitlesini koruduğu görüldü.