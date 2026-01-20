Uzak Şehir’in Reyting Kaybından Kızılcık Şerbeti’ndeki Kafa Karıştıran Detaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
20 Ocak Salı günü televizyon dünyasında tempo yine yüksekti. Gün boyunca hem ekranlarda yaşanan gelişmeleri hem de kulislerde konuşulanları yakından takip ettik. Gündemi kaçıranlar için öne çıkan başlıkları tek bir içerikte topladık. Dizilerden programlara, perde arkasındaki hareketlilikten sosyal medyada çok konuşulan anlara kadar günün özetini hazırladık. İşte 20 Ocak Salı günü televizyon dünyasında öne çıkan gelişmeler…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kız bebeklerde en çok verilen isim 2025’te Alya oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'in bir açıklaması gündem oldu.
Uzak Şehir'in yeni bölümü reytinglerde büyük düşüş yaşadı.
Survivor'ın yeni bölümünde Onur Alp, eleme oylaması yapılırken Eren hakkında söyledikleriyle gündem oldu.
19 Ocak 2026 Pazartesi günü yayınlanan yapımların izlenme oranları TİAK verileriyle netleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hercai, Yüz Yıllık Mucize, Gizli Bahçe gibi dizilerde izlediğimiz Ebru Şahin, yerli dizilerin erken final yapması hakkında konuştu.
TRT’ye ait geniş bir alana kurulu film platosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz, sezonun en sürprizli işi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın