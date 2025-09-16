onedio
Uzak Şehir'de Mine'nin Akıbetinden Milyoner'deki Aşırı Kolay Soruya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Uzak Şehir'de Mine'nin Akıbetinden Milyoner'deki Aşırı Kolay Soruya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Hande Erçel Kim Milyoner Olmak İster Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.09.2025 - 18:52

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

16 Eylül Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Kanal D'nin reyting rekortmeni aşiret dizisi Uzak Şehir, yeni sezonuyla ekranlara geri döndü.

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Uzak Şehir, geleneği bozmayarak rekor bir reytingle sezon açılışı yaptı. Yeni sezonda tüm seyirciler, Alya ve Cihan'ın baş belası Mine'nin ölümünü beklerken Cihan, bölüm sonunda Alya'nın üzerine araba süren Mine'ye kendi aracıyla çarptı. Herkes diziden ayrılığı duyurulan Mine'nin öldüğünü düşünürken Mine'yi yeni bölüm fragmanında kanlı canlı gördük.

Detaylar:

17 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak Mevlana: Mest-i Aşk filminden Hande Erçel'e ait ilk kareler yayınlandı.

17 Ekim'de izleyici karşısına çıkacak Mevlana: Mest-i Aşk filmi oyuncu kadrosuyla büyük ilgi çekmeyi başardı. İbrahim Çelikkol, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç, Burak Tozkoparan, Halit Ergenç gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı filmden bugün ilk kareler geldi. Mevlana'nın manevi kızı Kimya Hatun'a hayat veren Hande Erçel tartışma yarattı.

Detaylar:

Son dönemde müzik piyasasını sallayan Manifest üyeleri, ilk olarak Big5 yarışmasıyla adlarını duyurmuştu.

Katıldığı Big5 yarışmasıyla adını duyuran Zeynep Sude Oktay, yarışmayı kazanıp Manifest grubunun üyesi olunca büyük bir üne kavuştu. Grubun en sevilen üyelerinden biri olan ve Zoktay olarak anılan Zeynep Sude Oktay'ın daha önce Survivor'da dans ettiği görüntüler ortaya çıktı. O anları tekrar görenler, 'Nasıl fark etmedik?' diye düşündü.

Detaylar:

Zülfikar Karslı rolüne hayat veren Ercan Kesal’ın flashback sahnelerinde yapay zekaya başvuruldu.

Show TV’nin yeni dizisi Veliaht, yeni sezona iddialı bir giriş yaptı. Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekranlara gelen dizide oyunculuklar takdir alırken, hikaye de oldukça beğenildi. Şimdiyse dikkat çeken bir durum ortaya çıktı. Dizide yapay zeka teknolojisi kullanıldığı öğrenildi.

Detaylar:

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 300.000 TL değerindeki soru gündem oldu.

ATV ekranlarında pazar ve perşembe akşamları yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in 14 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümüne 300.000 TL'lik soru damga vurdu. Romeo ve Juliet aşkının anlatıldığı William Shakespeare oyununun sorulduğu soru sosyal medyada tartışma yarattı.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonu geçtiğimiz cuma günü izleyiciyle buluştu ve daha ilk bölümden gündeme bomba gibi düştü.

Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla daha ilk bölümden ortalığı karıştırdı. Beklenmedik senaryosu izleyiciyi şaşkına çevirdi. Doğa ile Firaz’ın yasak aşkı diziye damga vururken sosyal medyada tepkiler peşi sıra geldi. Bunun üzerine RTÜK diziye soruşturma açtığını duyurdu. Tartışmalar sürerken bu kez dizide anne-oğulu canlandıran Servet Pandur’un “Firaz” paylaşımı gündeme oturdu.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz gece dizinin senaristlerinden biri olan Merve Göntem'in gözaltına alınmasıyla manşetlere yerleşmişti.

Kızılcık Şerbeti senaristlerinden Merve Göntem, 4 yıl önce katıldığı bir YouTube röportajında sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alındı. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, dizide Dilruba karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah da sert bir şekilde tepkisini dile getirdi.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon ilk bölümünde karşımıza çıkan Doğa ve Firaz aşkı sosyal medyada tepki çekti.

Hem RTÜK soruşturması hem de 105. bölüm fragmanının yayından kaldırılmasıyla birlikte Kızılcık Şerbeti'nde senaryonun değiştirileceği iddia edildi. İddiaların ardından da Fatih'in komada olduğu teorisi ortaya atıldı.

Detaylar:

Survivor ile hayatımıza giren Ayşe Yüksel, geçtiğimiz sezon da yarışan isimler arasındaydı.

Survivor'la tanıdığımız Ayşe Yüksel, bir süredir Sercan Saray'la büyük bir aşk yaşıyor. Mutluluğunu sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşan Ayşe Yüksel, bu kez takipçilerini sevindirecek bir haber verdi. Survivor Ayşe, Maldivler tatilinde evlilik teklifi aldı! O fotoğraflar binlerce beğeni aldı.

Detaylar:

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrolündeki Güller ve Günahlar dizisi Kanal D için yayın hazırlıklarını sürdürüyor.

Partnerlerin açıklanmasıyla tartışmalara neden olan dizinin ilk fragmanının yayınlanmasıyla izleyici adeta coştu. İkilinin arasındaki çekim, başlarda beğenilmese de şimdi epey sevildi.

Detaylar:

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
