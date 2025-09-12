onedio
Ünlü Astrolog Nuray Sayarı “Asla Yanınızda Durmaması Gereken” Burçları Açıklamasıyla Gündem Oldu

Ünlü Astrolog Nuray Sayarı "Asla Yanınızda Durmaması Gereken" Burçları Açıklamasıyla Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.09.2025 - 13:59

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, Evrim Akın’ın YouTube programına konuk oldu. Akın, videodan önemli bir kısmı Instagram’dan paylaşmasıyla etkileşimlerin odağı oldu. Nuray Sayarı, ömür boyu yanınızda olması gereken ve asla yanınızda olmaması gereken burçları sıralamıştı. İzleyiciler yorumlarda ikiye bölündü. Gelin kimmiş onlar birlikte öğrenelim!

İşte detaylar 👇

Şimdi bu işler biraz da yükselenin etkisiyle de değişiklik gösterebiliyor tabii.

Şimdi bu işler biraz da yükselenin etkisiyle de değişiklik gösterebiliyor tabii.

Balık ve yengeç övülenler arasındayken oğlak ve başak pek de tatlı anılmadı görüyorsunuz ki. Bir de sizlere soralım! Tecrübelerinize dayanarak ünlü astrolog Nuray Sayarı’ya katılıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
