Sahtekarlar Konusu Nedir? Sahtekarlar Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Sahtekarlar Konusu Nedir? Sahtekarlar Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
12.09.2025 - 13:21

NOW TV’nin dikkat çeken yeni yapımı Sahtekarlar, statüler arası uçurum, aile sırları ve ahlaki sınırların ihlali üzerine kurulu entrikalarla dolu dramatik bir hikayeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in paylaştığı dizi, avukat Ertan ile usta bir sahtekar olan Reyhan’ın, zengin iş insanı Hidayet Kutman’la kritik bir davada yollarının kesişmesiyle başlıyor. 

Biz de sizler için diziye dair detayları derledik. Merak edilenler tüm bilgiler içeriğimizde. Gelin birlikte öğrenelim!

Sahtekarlar Konusu

Sahtekarlar Konusu

Dizi, ülkenin önde gelen avukatlarından biri olan Ertan’ın, saygın iş insanı Hidayet Kutman’ın kritik bir davasını kazanmak için Reyhan’dan yardım istemesiyle başlar. Reyhan, yoksulluk içinde büyümüş fakat sahtekarlıkta usta biridir ve bu tehlikeli iş birliği ikisini de büyük bir oyunun içine çeker. Hidayet Kutman’ın geçmişinden gelen sırların, gayrimeşru çocuk Feraye’nin ortaya çıkışıyla aile içindeki dengesi bozulur; çıkar çatışmaları ve yüzleşmeler kaçınılmaz hale gelir. 

Hikaye, adalet, çıkar ve yalanla örülü bir yapının altında kimliklerin nasıl savrulduğunu gösterir. Karakterlerin hem toplum önündeki maskeleri hem de içlerinde taşıdıkları suçluluk ve vicdan yükleri diziyi derinleştirir.

Sahtekarlar Oyuncu Kadrosu

Sahtekarlar Oyuncu Kadrosu

Dizinin başrolünde Hilal Altınbilek Reyhan karakteriyle izleyicinin karşısına çıkıyor; Reyhan, Ertan’ın davayı kazanma adına başvurduğu, hayatını satranç hamleleri gibi yöneten sahtekarlık uzmanıdır. Burak Deniz ise avukat Ertan rolünde yer alacak; hukukun sınırları ile kendi adalet duygusu arasında kalacak bir karakter. Kadroda ayrıca usta isimler Tamer Levent (Hidayet Kutman) ve Perihan Savaş (Hüma) bulunuyor; bu iki karakter, aile içindeki geçmişin ve güç dengelerinin yükünü taşıyan simgeler olacak. Yeni katılan Elçin Afacan, Feraye olarak hikayeye dahil oluyor; gayrimeşru çocuğun ortaya çıkışı, aile dinamiklerini değiştiren kilit bir unsur olacak. Son dönemleri yıldızı Yüsra Geyik de kadroda!

Sahtekarlar Bölümler ve Sezonlar

Sahtekarlar Bölümler ve Sezonlar

Dizi ilk sezonunu 2025 Eylül ayında yayınlaması planlanıyor. Ancak yeni bir duyuru olmadığı için ekim ayına sarkması da muhtemel. Hikayenin açılması ile birlikte ara sahnelerin ve flashback’lerin de önemli rol oynayacağı gelen bilgiler arasında.

Sahtekarlar Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Sahtekarlar Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Dizi, NOW TV platformunda izleyiciyle buluşacak. Resmi yayın tarihi hala açıklanmadı, ancak 2025 sonbahar dönemi içinde başlaması bekleniyor. Tanıtım fragmanlarının kısa süre içinde paylaşılması bekleniyor. Yönetmen Ali Bilgin ve senarist Sema Ergenekon da kadroda dikkat çeken isimlerden.

Sahtekarlar Son Haberler

Sahtekarlar Son Haberler

Dizinin oyuncu kadrosuna Elçin Afacan’ın Feraye rolüyle katıldığı resmi olarak duyuruldu; bu karakterin aile sırlarının açılmasında kilit rol oynayacağı belirtiliyor. Set ve çekim mekanları hakkında detay henüz netleşmese de yüksek prodüksiyon değeri beklentisi yükselmiş durumda.

Sahtekarlar Benzer Diziler

Sahtekarlar Benzer Diziler

Sahtekarlar’ın temalarında hukuk, suç, sahtekarlık, sınıf farkı ve aile sırları var; bu kombinasyonları daha önce güçlü şekilde işleyen bazı güncel drama dizileri şu şekilde öne çıkıyor: Gaddar, sokaktan gelen karakterlerle sınıf farklarının çatışmasını gerilim ekseniyle birlikte sunuyor.

Adı Sevgi, zengin ailelerin perde arkasındaki gizemli güç mücadeleleri üzerine kurulmuş; yalan, sahtekarlık ve sosyal statü çatışmaları öne çıkıyor.

Ve son olarak Hilal Altınbilek’in son dizisi olan Şahane Hayatım da benzer temalarda diyebiliriz.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
