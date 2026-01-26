Ufuk Özkan'a Donör Olan Salih Kıvırcık Para Aldığı İddialarına İlk Kez Yanıt Verdi

Müzikonair'den Gül Pehlivan Al'a konuşan Salih Kıvırcık, Ufuk Özkan ile ilk tanışmalarının amcasının cenazesinde gerçekleştiğini belirterek, sonrasında tesadüfen “Ben Bilmem Eşim Bilir” programında yaklaşık 6 ay boyunca birlikte çalıştıklarını dile getirdi.

Ufuk Özkan'a donör olmaya nasıl karar verdiğini açıklayan Salih Kıvırcık şu ifadeleri kullandı: “Haberleri duyduğumda zaten çok üzülmüştüm. Hep ‘inşallah bir an önce donör bulunur’ diyordum. Son günlerde durumunun iyice kötüleştiğini öğrenince aciliyetin farkına vardım ve ani bir kararla Ufuk abiyi aradım. ‘Ben donör olmak istiyorum’ dedim. Kardeşine yönlendirdi. Gerekli testleri yaptık, doktor yüzde yüz uyumlu olduğumuzu söyledi. İkimiz de çok sevindik. Perşembe günü heyete gireceğiz. Ondan sonra ameliyat tarihi netleşecek.”

Salih Kıvırcık, donör olması için para aldığına dair iddiaları yalanlayarak hiçbir ücret almadığını açıkladı. Kıvırcık, bu fedakarlığı tamamen insani duygularla yaptığını vurguladı.