Ufuk Özkan'a Donör Olan Salih Kıvırcık Para Aldığı İddialarına İlk Kez Yanıt Verdi
Karaciğer nakli olmayı bekleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a daha önce birlikte çalıştığı kameraman donör olmuştu. Hayranlarının sağlık durumunu yakından takip ettiği Ufuk Özkan'a donör olan Salih Kıvırcık herkesi sevindirmiş fakat ardından hakkındaki iddialarla gündeme gelmişti. Salih Kıvırcık, para aldığı iddialarına ilk kez yanıt verdi.
Kaynak: Müzikonair - Gül Pehlivan Al
Karaciğer nakli olmayı bekleyen Ufuk Özkan'la ilgili herkesi mutlu eden gelişme geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı.
Salih Kıvırcık, Ufuk Özkan'a donör olma süreci ve hakkındaki iddialarla ilgili ilk kez konuştu.
