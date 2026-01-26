onedio
Ufuk Özkan'a Donör Olan Salih Kıvırcık Para Aldığı İddialarına İlk Kez Yanıt Verdi

Karaciğer nakli olmayı bekleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a daha önce birlikte çalıştığı kameraman donör olmuştu. Hayranlarının sağlık durumunu yakından takip ettiği Ufuk Özkan'a donör olan Salih Kıvırcık herkesi sevindirmiş fakat ardından hakkındaki iddialarla gündeme gelmişti. Salih Kıvırcık, para aldığı iddialarına ilk kez yanıt verdi.

Karaciğer nakli olmayı bekleyen Ufuk Özkan'la ilgili herkesi mutlu eden gelişme geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı.

Karaciğer yetmezliğiyle savaşan Ufuk Özkan, hastanede karaciğer nakli olmayı beklerken daha önce birlikte çalıştığı kameraman Salih Kıvırcık kendisine donör oldu. Bu gelişme herkesi sevindirirken Salih Kıvırcık'la ilgili donör olması için para aldığına dair iddialar ortaya atılmaya başladı.

Salih Kıvırcık, Ufuk Özkan'a donör olma süreci ve hakkındaki iddialarla ilgili ilk kez konuştu.

Müzikonair'den Gül Pehlivan Al'a konuşan Salih Kıvırcık,  Ufuk Özkan ile ilk tanışmalarının amcasının cenazesinde gerçekleştiğini belirterek, sonrasında tesadüfen “Ben Bilmem Eşim Bilir” programında yaklaşık 6 ay boyunca birlikte çalıştıklarını dile getirdi. 

Ufuk Özkan'a donör olmaya nasıl karar verdiğini açıklayan Salih Kıvırcık şu ifadeleri kullandı: “Haberleri duyduğumda zaten çok üzülmüştüm. Hep ‘inşallah bir an önce donör bulunur’ diyordum. Son günlerde durumunun iyice kötüleştiğini öğrenince aciliyetin farkına vardım ve ani bir kararla Ufuk abiyi aradım. ‘Ben donör olmak istiyorum’ dedim. Kardeşine yönlendirdi. Gerekli testleri yaptık, doktor yüzde yüz uyumlu olduğumuzu söyledi. İkimiz de çok sevindik. Perşembe günü heyete gireceğiz. Ondan sonra ameliyat tarihi netleşecek.” 

Salih Kıvırcık, donör olması için para aldığına dair iddiaları yalanlayarak hiçbir ücret almadığını açıkladı. Kıvırcık,  bu fedakarlığı tamamen insani duygularla yaptığını vurguladı.

