onedio
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
Uçağa Daha Hızlı Binmenin Yöntemleri Var Ama Kullanılmıyor: Sebebi Ne?

Uçağa Daha Hızlı Binmenin Yöntemleri Var Ama Kullanılmıyor: Sebebi Ne?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.08.2025 - 18:01

Her yıl milyonlarca yolcu, havalimanında saatlerce sıra bekleyip güvenlikten geçtikten sonra bu kez uçağa biniş kuyruğunda takılıp kalıyor. Oysa bilimsel olarak, yolcuların çok daha hızlı ve sorunsuz şekilde yerlerine oturmasını sağlayacak yöntemler mevcut. Bazıları laboratuvar ortamında iki kat hızlı sonuç veriyor. Peki biniş süresini kısaltacak bu sistemler neden hala standart hale gelmedi?

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2005 yılında fizikçi Jason Steffen, uçağa biniş süresini kısaltmak için bilgisayar simülasyonları kullandı.

2005 yılında fizikçi Jason Steffen, uçağa biniş süresini kısaltmak için bilgisayar simülasyonları kullandı.

İlk başta birçok kişinin düşündüğü gibi “arkadan öne” biniş sisteminin en mantıklı seçenek olduğunu sandı. Ancak simülasyonlar, bunun neredeyse en yavaş yöntem olduğunu ortaya koydu. Steffen’ın geliştirdiği modelde, yolcular koltuk sırasına göre değil, koltuk tipine ve sıra düzenine göre uçağa alınıyor.

Önce pencere kenarı koltuklar, her sırada bir atlama yapılarak dolduruluyor. Ardından orta koltuklar ve en son koridor koltukları geliyor. Bu sistem, klasik yöntemden %30 daha hızlı. Fakat böylesine hassas bir sıranın gerçek yolcu davranışlarıyla uyuşması çok zor. Grupların birlikte oturmak istemesi ya da geç kalan yolcular düzeni bozabiliyor.

Lojistik uzmanı Hassan Zeineddine, “dinamik olarak optimize edilmiş biniş” adını verdiği bir yöntem geliştirdi.

Lojistik uzmanı Hassan Zeineddine, “dinamik olarak optimize edilmiş biniş” adını verdiği bir yöntem geliştirdi.

Sistemde, birlikte seyahat eden kişiler küçük gruplar halinde biniyor. Check-in sırasında algoritma tarafından otomatik olarak sıralanan bu gruplar, cep telefonlarına gelen bildirimlerle sırayla uçağa yönlendiriliyor. 

Simülasyonlara göre bu yöntem, Steffen modelinden yaklaşık %5 daha yavaş olsa da insan faktörünü hesaba kattığı için çok daha uygulanabilir.

Bugün çoğu hava yolu şirketi hala VIP yolcuları ve öncelikli koltuk sahiplerini önce alıp, ardından ana kabin yolcularını "arkadan öne" dolduruyor.

Bugün çoğu hava yolu şirketi hala VIP yolcuları ve öncelikli koltuk sahiplerini önce alıp, ardından ana kabin yolcularını "arkadan öne" dolduruyor.

Teoride mantıklı görünse de pratikte koridor tıkanıklığına neden oluyor. Çünkü aynı sırada oturan yolcular bagaj yerleştirirken arka arkaya bekleyen diğer yolcuları engelliyor. 

'MythBusters' programının yaptığı bir testte bu yöntemin ortalama 24 dakika sürdüğü görüldü. Buna karşılık “rastgele biniş” gibi daha basit sistemler bile çok daha hızlı sonuç veriyor.

Peki neden hala uygulanmıyor?

Peki neden hala uygulanmıyor?

Daha hızlı biniş sistemleri teoride mükemmel görünse de uygulamaya geçmek için ciddi bir operasyonel değişim gerekiyor. Her havalimanı, yer hizmetleri ekibi ve yolcu alışkanlıkları bu sisteme uyum sağlamalı. Ayrıca hava yolları, mevcut biniş düzenlerini değiştirdiğinde ek gelir getiren “öncelikli biniş” gibi hizmetleri kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor. 

Müşteri deneyimi de önemli bir etken. Yolcuların, karmaşık görünen biniş sıralamasına sıcak bakmaması olası. Bu yüzden pek çok hava yolu, %100 verimli olmasa da mevcut yöntemlerini korumayı tercih ediyor. Yine de bazı firmalar, pencere-orta-koridor sıralaması (WILMA) gibi daha hızlı sistemleri kısmen uygulamaya başladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın