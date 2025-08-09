Uçağa Daha Hızlı Binmenin Yöntemleri Var Ama Kullanılmıyor: Sebebi Ne?

İlk başta birçok kişinin düşündüğü gibi “arkadan öne” biniş sisteminin en mantıklı seçenek olduğunu sandı. Ancak simülasyonlar, bunun neredeyse en yavaş yöntem olduğunu ortaya koydu. Steffen’ın geliştirdiği modelde, yolcular koltuk sırasına göre değil, koltuk tipine ve sıra düzenine göre uçağa alınıyor.

Önce pencere kenarı koltuklar, her sırada bir atlama yapılarak dolduruluyor. Ardından orta koltuklar ve en son koridor koltukları geliyor. Bu sistem, klasik yöntemden %30 daha hızlı. Fakat böylesine hassas bir sıranın gerçek yolcu davranışlarıyla uyuşması çok zor. Grupların birlikte oturmak istemesi ya da geç kalan yolcular düzeni bozabiliyor.