Uber, Getir’i Almak İçin Kolları Sıvadı: Rekor Teklifle Masada!
ABD merkezli Uber Technologies, Türkiye’deki teslimat sektöründe genişleme hedefleri doğrultusunda yeni adımlar atıyor. Bloomberg’in haberine göre, şirket, Getir’in ana yatırımcısı olan Mubadala Investment Company ile Türk girişimin bazı bölümlerini devralma ihtimali üzerine ön görüşmeler gerçekleştiriyor. Henüz erken aşamada olduğu belirtilen bu temasların, Getir’in teslimat operasyonlarını kapsayabileceği ve anlaşmanın toplam değerinin 1 milyar dolara ulaşabileceği aktarılıyor. Nihai bedelin ise devredilecek varlıkların kapsamına göre belirleneceği ifade ediliyor.
Getir'e Uber hariç başka firmalarda ilgi duyuyor.
2015'te kuruldu, pandemide patlama yaptı.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
