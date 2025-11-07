onedio
Uber, Getir'i Almak İçin Kolları Sıvadı: Rekor Teklifle Masada!

Uber, Getir’i Almak İçin Kolları Sıvadı: Rekor Teklifle Masada!

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.11.2025 - 23:11

ABD merkezli Uber Technologies, Türkiye’deki teslimat sektöründe genişleme hedefleri doğrultusunda yeni adımlar atıyor. Bloomberg’in haberine göre, şirket, Getir’in ana yatırımcısı olan Mubadala Investment Company ile Türk girişimin bazı bölümlerini devralma ihtimali üzerine ön görüşmeler gerçekleştiriyor. Henüz erken aşamada olduğu belirtilen bu temasların, Getir’in teslimat operasyonlarını kapsayabileceği ve anlaşmanın toplam değerinin 1 milyar dolara ulaşabileceği aktarılıyor. Nihai bedelin ise devredilecek varlıkların kapsamına göre belirleneceği ifade ediliyor.

Kaynak - Bloomberg

Getir'e Uber hariç başka firmalarda ilgi duyuyor.

Getir'e Uber hariç başka firmalarda ilgi duyuyor.

Pandemi döneminde hızlı büyüme ivmesi yakalayan Getir, 11,8 milyar dolarlık değerlemeye ulaşarak “hızlı teslimat” alanında küresel ölçekte öncü şirketlerden biri haline gelmişti. Ancak pandemi sonrasında talebin düşmesiyle birlikte şirket uluslararası faaliyetlerini küçültmüş ve geçen yıl kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girmişti. Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Uber ve Mubadala arasındaki görüşmelerin henüz kesin bir anlaşmaya dönüşmeyebileceğini, ayrıca Getir’in teslimat koluna başka yatırımcıların da ilgi duyduğunu aktardı. Aynı kaynaklara göre Mubadala, şirketin finansal hizmet birimini de ayrı bir satış seçeneği olarak değerlendirmeyi planlıyor. Uber, Getir ve Mubadala ise iddialar hakkında açıklama yapmadı.

2015'te kuruldu, pandemide patlama yaptı.

2015'te kuruldu, pandemide patlama yaptı.

2015 yılında, BiTaksi’nin kurucusu Nazım Salur’un öncülüğünde kurulan Getir, kısa sürede Türkiye’nin en yenilikçi teknoloji girişimlerinden biri haline geldi. Aralık 2019’a gelindiğinde, sadece dört yılda neredeyse iki kat büyüyen şirket, esas sıçramasını pandemi döneminde yaptı. 2021 yılında İspanyol çevrim içi market girişimi BLOK’u ve İngiliz hızlı teslimat şirketi Weezy’i bünyesine katarak uluslararası alanda genişleyen Getir’in değerlemesi Mart 2022 itibarıyla 12 milyar dolara ulaştı. Ancak 2023’ten itibaren küresel ekonomik koşullar ve azalan talep nedeniyle Türkiye dışındaki operasyonlarını kademeli olarak sonlandırmaya başladı. Şirket, Eylül 2024’te Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mubadala tarafından satın alınarak yeniden yapılanma sürecine girdi.

