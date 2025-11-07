Uber, Getir’i Almak İçin Kolları Sıvadı: Rekor Teklifle Masada!

Pandemi döneminde hızlı büyüme ivmesi yakalayan Getir, 11,8 milyar dolarlık değerlemeye ulaşarak “hızlı teslimat” alanında küresel ölçekte öncü şirketlerden biri haline gelmişti. Ancak pandemi sonrasında talebin düşmesiyle birlikte şirket uluslararası faaliyetlerini küçültmüş ve geçen yıl kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girmişti. Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Uber ve Mubadala arasındaki görüşmelerin henüz kesin bir anlaşmaya dönüşmeyebileceğini, ayrıca Getir’in teslimat koluna başka yatırımcıların da ilgi duyduğunu aktardı. Aynı kaynaklara göre Mubadala, şirketin finansal hizmet birimini de ayrı bir satış seçeneği olarak değerlendirmeyi planlıyor. Uber, Getir ve Mubadala ise iddialar hakkında açıklama yapmadı.