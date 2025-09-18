onedio
TV8'deki Masterchef Programı ile Hayatımıza Giren 'Kaşık Atma' Olayını Annesine Uygulayan 'Masterchef Hayranı'

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.09.2025 - 21:58

Instagram'da @ahmetelbistanli kullanıcı isimli içerik üreticisi, TV8'de yayınlanan Masterhef programı ile hayatımıza dahil olan 'kaşık atma' ritüelini annesinin yemeklerinde uyguladı. Annesinin 'yemeği beğendin mi?' sorusuna kaşık atarak cevap veren içerik üreticisi sosyal medyada gündem oldu.

İşte Masterchef tutkununun kaşık oyunu:

Masterchef'in kaşık atma ritüeline annesine uyguladı.

Instagram'da @ahmetelbistanli kullanıcı isimli içerik üreticisi, TV8'de yayınlanan Masterhef programı ile hayatımıza dahil olan 'kaşık atma' ritüelini annesinin yemeklerinde uyguladı. Masterchef bağımlısı bir adamın sıradan bir aile yemeği denilerek paylaşılan video sosyal medyada çok ilgi gördü.

