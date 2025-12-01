onedio
Erken Final Kararı Alan Diziden Sözcü TV'deki İstifa Yağmuruna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.12.2025 - 23:56

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

1 Aralık Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

1. Sahipsizler dizisinden bir oyuncu yeni başlayacak Sevdiğim Sensin dizisine transfer oldu.

Ünlü oyuncu, dizinin bu hafta yayınlanacak bölümünde diziden ayrılacak. Henüz diziden ayrılmadan yeni bir anlaşma gerçekleştirdi.

Detaylar:

2. A.B.İ. dizisi daha başlamadan krizler yaşanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde dizinin senaristi diziden ayrıldığını duyurmuştu. Bu kez de yönetmen diziye veda etti.

Detaylar:

3. Neslihan Atagül Doğulu, ekranlardan uzak olduğu süreçle ilgili açıklama yaptı.

Marie Carie'ye röportaj veren Neslihan Atagül Doğulu, hem rollerine nasıl hazırlandığını hem de üç yıldır ekranda olmayışını açıkladı.

Detaylar:

4. Ekranlarda reyting yarışı sürerken bazı diziler final kararı almaya başladı.

Art arda gelen final kararlarının ardından hangi dizinin erken final yaptığı da merak konusu oldu. Sezonun en erken biten dizisi belli oldu.

Detaylar:

5. Yılmaz Özdil, Sözcü TV Medya Grubu’nun başına geçti.

Yılmaz Özdil'in başa geçirilmesinin ardından Sözcü TV'de adeta deprem yaşandı. Pek çok isim Sözcü TV ile yollarını ayırdı.

Detaylar:

6. Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu.

Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in zirve yarışı sürerken, bu haftanın en çok izlenen yapımları da belli oldu. Listede bakın hangi diziler yer aldı?

Detaylar:

7. Yeni sezonda final kararları gelmeye devam ediyor.

Peşpeşe gelen final haberlerine bir yenisi daha eklendi. Star TV dizisi ekranlara veda etti.

Detaylar:

8. 30 Aralık reyting sonuçları belli oldu.

Bir dizinin final kararı almasına neden olan pazar günü reyting sonuçları belli oldu. Teşkilat zirveyi kaptırmadı.

Detaylar:

9. Taşacak Bu Deniz'deki çekim hatası dikkatlerden kaçmadı.

Dizinin bir sahnesinde dans eğitmeninin hareketleri kameraya yansıdı. Heyecanını yansıtan eğitmenin hareketleri güldürdü.

Detaylar:

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
