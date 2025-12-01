Erken Final Kararı Alan Diziden Sözcü TV'deki İstifa Yağmuruna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
1 Aralık Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
1. Sahipsizler dizisinden bir oyuncu yeni başlayacak Sevdiğim Sensin dizisine transfer oldu.
2. A.B.İ. dizisi daha başlamadan krizler yaşanmaya devam ediyor.
3. Neslihan Atagül Doğulu, ekranlardan uzak olduğu süreçle ilgili açıklama yaptı.
4. Ekranlarda reyting yarışı sürerken bazı diziler final kararı almaya başladı.
5. Yılmaz Özdil, Sözcü TV Medya Grubu’nun başına geçti.
6. Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu.
7. Yeni sezonda final kararları gelmeye devam ediyor.
8. 30 Aralık reyting sonuçları belli oldu.
9. Taşacak Bu Deniz'deki çekim hatası dikkatlerden kaçmadı.
Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
