Türkiye İlk Astronotunu Uzay'a Gönderiyor! Peki, Türkiye'nin Uzay Çalışmaları Hakkında Neler Biliyoruz?
Türkiye İlk Astronotunu Uzay'a Gönderiyor! Peki, Türkiye'nin Uzay Çalışmaları Hakkında Neler Biliyoruz?
Tüm gözler, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğunda.
Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek için çalışacak.
Peki, Türkiye Cumhuriyeti, bugüne kadar Uzay'a ilişkin hangi çalışmalara imza attı?
Hangi kurumlar kuruldu? Hangi araştırmalar yapıldı? Hangi filmler çekildi?
Hepsi içeriğimizde.
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Yaşamın içinde her şey hayal etmekle başlıyor. Uzay'a gitmek de öyle. Türkiye ilk astronotunu uzaya gönderiyor. Türkiye'deki uzaya ilişkin hayaller ve çalışmalar ise uzun yıllar önce başladı.
Başta Selçuk Erdem olmak üzere çok sayıda karikatürist, çizgilerinde uzay ve uzaylı temasını işledi. Bununla birlikte Türkiye'de her dönemde çeşitli noktalarda UFO görüldüğü haberleri gündemin merkezine oturdu.
13 Aralık 2018 tarihinde Türkiye Uzay Ajansı (TUA) kuruldu. Bu ajans aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal uzay ajansı olarak işlev görüyor.
Uzay'a Türk astronot gönderme projesi de bu ajans tarafından gündeme alındı ve Cumhurbaşkanlığı onayı sonrası gerekli bütçe oluşturuldu.
Türkiye'nin devlet politikası olarak benimsediği uzay programına ilişkin temel görevler de var. Bunların tamamı Cumhurbaşkanlığı'na bağlı uzay ajansının misyon başlıkları arasında yer alıyor.
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Toplam madde sayısı 30'u geçen misyon listesinde, Türkiye'nin "uzay" meselesi üstünde devlet çapında girişimleri olduğu ortaya koyuluyor.
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