Türkiye İlk Astronotunu Uzay'a Gönderiyor! Peki, Türkiye'nin Uzay Çalışmaları Hakkında Neler Biliyoruz?

Düşün dünyamızdaki uzay etkilerinin kuşkusuz en önemli örnekleri sinema filmlerimiz. Yeşilçam'da 60 sene önce bile uzaya ilişkin yazılan senaryolar olduğunu biliyoruz. Yakın geçmişte ise komedyen Cem Yılmaz GORA, AROG, Arif&216 gibi filmlerinde uzay temasını işledi.

Yıllar önce Cüneyt Arkın'ın 'Dünya'yı Kurtaran Adam' ve Sadri Alışık'ın 'Turist Ömer Uzay Yolunda' filmleri ise aklımıza gelen diğer örnekler.

Türkiye'de uzaya ilişkin yazılan kitaplar ve karikatürler de oldukça fazla.