Türkiye’de En Bilinen Müzik Gruplarından Birer Şarkı Seçerek Şarkı Listesi Oluşturduk

Aslı Uysal
20.08.2025 - 23:55

Yıllardır sıkılmadan, severek dinlediğimiz müzik gruplarının bazı şarkıları var ki resmen bir başyapıt! Her biri farklı bir dönemde kült haline gelmiş olsa da günümüzde de popülerliğini hiç yitirmedi. Bu listede bakalım, hangi şarkılardan bahsetmişiz?

1. Senden Daha Güzel

2. Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer

3. Serseri Mayın

4. Bir Kadın Çizeceksin

5. Durma Yağmur Durma

6. Yıldızların Altında

7. Ölürüm Hasretinle

8. Anason

9. Prensesin Uykuyum

10. Unut Beni

11. Uzunlar

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
