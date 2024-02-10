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Türk Çevirmenlerin Kafasına Göre Takılarak Yaratıcılıkta Sınır Tanımadığı 15 Altyazı

Türk Çevirmenlerin Kafasına Göre Takılarak Yaratıcılıkta Sınır Tanımadığı 15 Altyazı

dizi film
Effy
Effy - Onedio Editörü
10.02.2024 - 18:46

Çevirmenlerimizin yeri geldiğinde kafasına göre at koşturduğu yeri geldiğinde yaratıcılıkta sınır tanımadığı o efsane dizi ve film altyazılarını derledik! 👇

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1. Muhteşem uyarlama.

1. Muhteşem uyarlama.

2. Severek izleyenleri tenzih ediyoruz tabi. 😅

2. Severek izleyenleri tenzih ediyoruz tabi. 😅

3. Yakışmadı Dr. House...

3. Yakışmadı Dr. House...

4. Bunu günlük hayatımızda biz bile kullanmıyoruz ki!

4. Bunu günlük hayatımızda biz bile kullanmıyoruz ki!

5. Hannibal ve Will şaşakalmıştır.

5. Hannibal ve Will şaşakalmıştır.
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6. Peki. 😂

6. Peki. 😂

7. Tam Max'lık laf.

7. Tam Max'lık laf.

8. Dinozora da yapmazsın...

8. Dinozora da yapmazsın...

9. Orda da mı varmış?

9. Orda da mı varmış?

10. Ney?

10. Ney?
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11. Efsaneyi unutacak değiliz...

11. Efsaneyi unutacak değiliz...

12. Saul Goodman bile tehlikenin farkında...

12. Saul Goodman bile tehlikenin farkında...

13. Bazen kelimeler kifayetsiz kalır, çeviri yetmez...

13. Bazen kelimeler kifayetsiz kalır, çeviri yetmez...

14. Harry Potter'dan rest.

14. Harry Potter'dan rest.

15. Ron'suz olmaz. 😂

15. Ron'suz olmaz. 😂
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Bonus: En az Frank kadar şaşkınız!

Bonus: En az Frank kadar şaşkınız!

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