Türk Çevirmenlerin Kafasına Göre Takılarak Yaratıcılıkta Sınır Tanımadığı 15 Altyazı
Türk Çevirmenlerin Kafasına Göre Takılarak Yaratıcılıkta Sınır Tanımadığı 15 Altyazı
Çevirmenlerimizin yeri geldiğinde kafasına göre at koşturduğu yeri geldiğinde yaratıcılıkta sınır tanımadığı o efsane dizi ve film altyazılarını derledik! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Muhteşem uyarlama.
2. Severek izleyenleri tenzih ediyoruz tabi. 😅
3. Yakışmadı Dr. House...
4. Bunu günlük hayatımızda biz bile kullanmıyoruz ki!
5. Hannibal ve Will şaşakalmıştır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Peki. 😂
7. Tam Max'lık laf.
8. Dinozora da yapmazsın...
9. Orda da mı varmış?
10. Ney?
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Efsaneyi unutacak değiliz...
12. Saul Goodman bile tehlikenin farkında...
13. Bazen kelimeler kifayetsiz kalır, çeviri yetmez...
14. Harry Potter'dan rest.
15. Ron'suz olmaz. 😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bonus: En az Frank kadar şaşkınız!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda