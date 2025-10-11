Tüm Dünyayı Sallayan En Güçlü K-Pop Grupları
K-Pop artık sadece Kore’nin değil, tüm dünyanın müzik sahnesinde en etkili fenomenlerinden biri. Sahneleri, koreografileri, fandom güçleri ve hit şarkılarıyla bu gruplar global müzik kültürünü şekillendiriyor. İşte K-Pop gruplarının dünya çapında ses getirmiş 13 şarkısı!
1. BTS - Dynamite
2. BLACKPINK - BOOMBAYAH
3. BABYMONSTER – SHEESH
4. Stray Kids – God’s Menu
5. TWICE – Fancy
6. EXO – Love Shot
7. (G)I-DLE – TOMBOY
8. BTS – Butter
9. BLACKPINK – How You Like That
10. EXO – Obsession
11. TWICE – I Can’t Stop Me
12. Stray Kids – Maniac
13. (G)I-DLE – Queencard
