Tüm Dünyayı Sallayan En Güçlü K-Pop Grupları

Tüm Dünyayı Sallayan En Güçlü K-Pop Grupları

Ceren Özer
Ceren Özer
11.10.2025 - 18:04

K-Pop artık sadece Kore’nin değil, tüm dünyanın müzik sahnesinde en etkili fenomenlerinden biri. Sahneleri, koreografileri, fandom güçleri ve hit şarkılarıyla bu gruplar global müzik kültürünü şekillendiriyor. İşte K-Pop gruplarının dünya çapında ses getirmiş 13 şarkısı!

1. BTS - Dynamite

2. BLACKPINK - BOOMBAYAH

3. BABYMONSTER – SHEESH

4. Stray Kids – God’s Menu

5. TWICE – Fancy

6. EXO – Love Shot

7. (G)I-DLE – TOMBOY

8. BTS – Butter

9. BLACKPINK – How You Like That

10. EXO – Obsession

11. TWICE – I Can’t Stop Me

12. Stray Kids – Maniac

13. (G)I-DLE – Queencard

