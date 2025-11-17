Tüm Çalışanları İlgilendiren Gelişme: Doğum İzni Değişiyor, Memur ve İşçinin Şartları Eşitlenecek
Anne ve baba adaylarını yakından ilgilendiren doğum iznine ilişkin değişiklik gündeme geldi. NTV’de yer alan habere göre; doğum izninin 20 ya da 24 haftaya çıkarılması gündemde. Doğum sonrası babaya verilen izin de 2 katına çıkarılacak. Yani 5 yerine 10 gün olarak uygulanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlığına göre, işçi anneler de memur anneler kadar süt izni kullanacak.
Tüm anne baba adayı olan çalışanları ilgilendiren doğum iznine yönelik değişiklik tasarlanıyor.
Hükümetin bu düzenlemeyle bir diğer amacı da bu süreçte işçi ile memur arasındaki hak farklarının ortadan kaldırılması.
