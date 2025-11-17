onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Tüm Çalışanları İlgilendiren Gelişme: Doğum İzni Değişiyor, Memur ve İşçinin Şartları Eşitlenecek

Tüm Çalışanları İlgilendiren Gelişme: Doğum İzni Değişiyor, Memur ve İşçinin Şartları Eşitlenecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.11.2025 - 13:52

Anne ve baba adaylarını yakından ilgilendiren doğum iznine ilişkin değişiklik gündeme geldi. NTV’de yer alan habere göre; doğum izninin 20 ya da 24 haftaya çıkarılması gündemde. Doğum sonrası babaya verilen izin de 2 katına çıkarılacak. Yani 5 yerine 10 gün olarak uygulanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlığına göre, işçi anneler de memur anneler kadar süt izni kullanacak.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/ntvpara/dogum-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tüm anne baba adayı olan çalışanları ilgilendiren doğum iznine yönelik değişiklik tasarlanıyor.

Tüm anne baba adayı olan çalışanları ilgilendiren doğum iznine yönelik değişiklik tasarlanıyor.

NTV’de yer alan habere göre; Hükümetin aile yılı kapsamında devreye alacağı yeni düzenlemede sona yaklaşıldı. Doğum izninin 20 ya da 24 haftaya çıkarılması gündemde. Mevzuattaki ilgili düzenlemede anne yerine 'ebeveyn' kelimesi yer alacak. Böylece doğum öncesindeki doktor onayıyla sonraya aktarılabilen izni isterse baba kullanabilecek. Doğum sonrası babaya verilen izin de 2 katına çıkarılacak. Yani 5 yerine 10 gün olarak uygulanacak.

Hükümetin bu düzenlemeyle bir diğer amacı da bu süreçte işçi ile memur arasındaki hak farklarının ortadan kaldırılması.

Hükümetin bu düzenlemeyle bir diğer amacı da bu süreçte işçi ile memur arasındaki hak farklarının ortadan kaldırılması.

Mevcut düzenlemede işçi anneler bebek 1 yaşına gelinceye kadar günde 1 buçuk saat süt izni alabiliyor. Memurlar ise; ilk 6 ay 3 saat, sonraki 6 ayda da 1 buçuk saat süt izni kullanabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlığına göre, işçi anneler de memur anneler kadar süt izni kullanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın