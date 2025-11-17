Tüm Çalışanları İlgilendiren Gelişme: Doğum İzni Değişiyor, Memur ve İşçinin Şartları Eşitlenecek

Anne ve baba adaylarını yakından ilgilendiren doğum iznine ilişkin değişiklik gündeme geldi. NTV’de yer alan habere göre; doğum izninin 20 ya da 24 haftaya çıkarılması gündemde. Doğum sonrası babaya verilen izin de 2 katına çıkarılacak. Yani 5 yerine 10 gün olarak uygulanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlığına göre, işçi anneler de memur anneler kadar süt izni kullanacak.