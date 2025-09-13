Tonik Kullanımında Yaptığın Hatayı Söylüyoruz!
Cilt bakımında tonik, çoğu zaman önemsiz bir adım olarak görülse de işin aslı şu ki tonik kullanımında yapılan ufak hatalar cildinin dengesini bozabiliyor ve ürünlerden beklediğin verimi düşürebiliyor. Bu testte sana, tonik kullanırken farkında olmadan yaptığın hatayı söylüyoruz! Hazırsan başlayalım!
1. Kritik bir soruyla başlayalım: Cildin tonikten sonra nasıl hissediyor?
2. Toniği uygulama şeklin nasıl?
3. Peki biraz da tonik adımını atladığında cildinde nasıl bir fark hissettiğini konuşalım!
4. Toniği genelde ne zaman kullanıyorsun?
5. Tonik alırken genelde ürün seçimini etkileyen ilk şey ne oluyor?
6. Bizden sır çıkmaz! Günlük bakım rutininde toniği düzenli kullandığını düşünüyor musun?
7. Toniği uyguladıktan sonra ne yapıyorsun?
8. Tonik tercihin genelde hangisinden yana oluyor?
Toniği yanlış yöntemle uyguluyorsun!
Tonik kullanmayı çoğu zaman atlıyorsun!
Toniği yanlış adımda uyguluyorsun!
Yanlış ürünü seçmişsin!
