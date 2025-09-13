Tonik Kullanımında Yaptığın Hatayı Söylüyoruz!

Senin en büyük hatan tonik adımını sürekli görmezden gelmek. Yüzünü yıkıyor, belki serumunu ve kremini sürüyorsun ama tonik genellikle es geçtiğin bir adım oluyor. Oysa tonik, cildinin pH dengesini ve sonraki adımları daha etkili hele getiren bir ürün. O yüzden düzenli kullanmaya başladığında serumlarının daha iyi emildiğini, kremlerinin daha etkili olduğunu ve cildinin daha iyi göründüğünü fark edeceksin.