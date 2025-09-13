onedio
Tonik Kullanımında Yaptığın Hatayı Söylüyoruz!

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz - Onedio Üyesi
13.09.2025 - 15:02

Cilt bakımında tonik, çoğu zaman önemsiz bir adım olarak görülse de işin aslı şu ki tonik kullanımında yapılan ufak hatalar cildinin dengesini bozabiliyor ve ürünlerden beklediğin verimi düşürebiliyor. Bu testte sana, tonik kullanırken farkında olmadan yaptığın hatayı söylüyoruz! Hazırsan başlayalım!

1. Kritik bir soruyla başlayalım: Cildin tonikten sonra nasıl hissediyor?

2. Toniği uygulama şeklin nasıl?

3. Peki biraz da tonik adımını atladığında cildinde nasıl bir fark hissettiğini konuşalım!

4. Toniği genelde ne zaman kullanıyorsun?

5. Tonik alırken genelde ürün seçimini etkileyen ilk şey ne oluyor?

6. Bizden sır çıkmaz! Günlük bakım rutininde toniği düzenli kullandığını düşünüyor musun?

7. Toniği uyguladıktan sonra ne yapıyorsun?

8. Tonik tercihin genelde hangisinden yana oluyor?

Toniği yanlış yöntemle uyguluyorsun!

Sen toniği düzenli kullananlardansın ama uygulama yönteminde hata yapıyorsun. Pamuğa çok fazla döküp yüzünü bastıra bastıra silmek ya da ürünü sürdükten hemen sonra diğer adıma geçmek, toniğin etkisini neredeyse yarıya indiriyor. Yapman gerekense çok basit: Toniği cildine nazikçe uygulamak, mümkünse pamuğa boğmadan elle hafif tampon hareketleriyle yedirmek ve cildinin ürünü emmesine zaman tanımak.

Tonik kullanmayı çoğu zaman atlıyorsun!

Senin en büyük hatan tonik adımını sürekli görmezden gelmek. Yüzünü yıkıyor, belki serumunu ve kremini sürüyorsun ama tonik genellikle es geçtiğin bir adım oluyor. Oysa tonik, cildinin pH dengesini ve sonraki adımları daha etkili hele getiren bir ürün. O yüzden düzenli kullanmaya başladığında serumlarının daha iyi emildiğini, kremlerinin daha etkili olduğunu ve cildinin daha iyi göründüğünü fark edeceksin.

Toniği yanlış adımda uyguluyorsun!

Tonik kullanıyorsun ama sıra konusunda işler biraz karışık. Bazen temizledikten sonra unutup serum ya da kremden sonra sürüyorsun, bazen de bakımın en sonunda aklına geliyor ve sürmüyorsun. İşte bu yüzden tonikten tam verim alamıyorsun. Oysa tonik, yüzünü temizledikten hemen sonra uygulanmalı çünkü cilt o anda en açık halinde oluyor ve toniğin etkisi en iyi bu şekilde hissediliyor.

Yanlış ürünü seçmişsin!

Tonik adımını atlamıyorsun ama kullandığın ürün cilt tipine uygun olmadığı için aradığın faydayı göremiyorsun. Sen yanlış ürün kullandıkça “Tonik bende işe yaramıyor.” diye düşünüyor olsan da tek yapman gereken şey cilt tipini tanıyıp ona uygun bir tonik seçmek. Eminiz ki doğru ürünü bulduğunda toniğin aslında cildinin en iyi dostu olduğunu göreceksin!

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
