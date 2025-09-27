TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesinde Son Durum! Peki TOKİ Başvuruları Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek konut projeleri hakkında açıklamada bulundu. Bakan Kurum, genç nüfusa yönelik olarak yüzde 20'lik bir kontenjan ayrılacağını açıkladı. Ayrıca, bu yılın Aile Yılı ilan edilmesi sebebiyle 3 çocuğu ve daha fazla çocuğu olan ailelere de özel bir kontenjan sağlanacağını duyurdu.

Bu özel kontenjanlar sadece gençler ve büyük aileler için değil, aynı zamanda şehit aileleri, gaziler, emekliler, engelliler ve deprem mağdurları için de geçerli olacak.

250 bin konut projesinde başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı ise merak ediliyor.