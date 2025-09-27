onedio
TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesinde Son Durum! Peki TOKİ Başvuruları Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Elif ÇAMLIBEL
27.09.2025 - 10:08

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 250 bin sosyal konut projesinde son gelişmeler dikkat çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yaptığı açıklamaya göre, gençler için yüzde 20 kontenjan ayrılacak ve 'aile yılı' kapsamında da 3 üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere özel avantajlar sağlanacak. Peki, TOKİ 250 bin konut kampanyası hakkında neler biliyoruz* 

İşte, detaylar...

Yeni TOKİ Sosyal Konut Projesi ve Son Durum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek konut projeleri hakkında açıklamada bulundu. Bakan Kurum, genç nüfusa yönelik olarak yüzde 20'lik bir kontenjan ayrılacağını açıkladı. Ayrıca, bu yılın Aile Yılı ilan edilmesi sebebiyle 3 çocuğu ve daha fazla çocuğu olan ailelere de özel bir kontenjan sağlanacağını duyurdu.

Bu özel kontenjanlar sadece gençler ve büyük aileler için değil, aynı zamanda şehit aileleri, gaziler, emekliler, engelliler ve deprem mağdurları için de geçerli olacak.

250 bin konut projesinde başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı ise merak ediliyor.

Yeni TOKİ Başvuruları Ne Zaman 2025?

250 Bin Sosyal Konut Projesi ile ilgili başvuru süreçleri ve koşulları ise henüz belirlenmiş değil.

Dar Gelirli Vatandaşlar Uygun Fiyatla Ev Sahibi Olabilecek

Yaygın beklentiye göre, dar gelirli vatandaşlar, uygun fiyatlı konutlara sahip olabilme fırsatını 20 yıl vade ile elde edecekler. Bu yeni sosyal konut projesinin detayları henüz belirtilmemiş olsa da, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçmiş aylarda TOKİ'nin 500 bin sosyal konut üretme hedefini dile getirmesi, bu yönde bir beklenti oluşturdu.

TOKİ Başvuruları Nasıl Yapılır?

TOKİ sosyal konut projelerine başvurular, Ziraat Bankası, Halkbank şubeleri ve e-Devlet üzerinden yapılır. Başvuru için gerekli belgeler ve şartlar, başvurulan projeye göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olması, projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması gibi şartlar aranmaktadır.

Gençler için ayrılan %20 kontenjanlı projelerde ise başvuru sahibinin doğum yılı da kriterler arasında yer alacaktır. Ayrıca, başvuru sahibinin kendisi, eşi ve velayetindeki çocukları üzerine tapuda kayıtlı konutunun bulunmaması gibi şartlar da bulunabilmektedir. Ancak söz konusu proje kapsamında belirlenecek koşullar henüz net değildir. Detaylı bilgi, yeni kampanyanın başlaması ile belli olacaktır.

İşte Devam Eden TOKİ İndirim Kapmayası

TOKİ, konut ve işyeri alıcılarına borçlarını erken ödeyenlere %25 indirim kampanyası sunuyor. Borcun tamamını değil, en az yüzde 25'ini ödeyenler de indirimden faydalanabilir. Bu kampanyadan, taksitleri 2024 Haziran'a kadar başlayan ve geri ödemeleri devam eden 168 bin 198 alıcı yararlanabilir. Ancak, kalan taksit sayısı 12 ve daha az olanlar bu kampanyadan faydalanamayacak. 

Kampanya ise 22 Eylül ila 17 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak. Alıcılar, aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilirler.

TOKİ Sosyal Konuları Hangi İllerde Yapılacak?

Türkiye genelinde ihaleye çıkartılan 165 bin 55 sosyal konut projesinin, 128 bin 378 adedi büyükşehirlerde hayata geçirilmesi planlanıyor. Haziran ayında ihale süreci tamamlanan proje kapsamında sosyal konutların en yoğun olarak inşa edileceği şehirler sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olacak. 

Ayrıca 81 ilede de konut inşası gerçekleştirilecek.

Bozkurt

Bol bol yüzde ve sayı verilmiş ama aylık ödemesinin kaç yüzbin TL olduğuna değinilmemiş. Daha önceki projeleri referans alırsak, "dar gelirli" vatandaşlar iç... Devamını Gör