TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesinde Son Durum! Peki TOKİ Başvuruları Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 250 bin sosyal konut projesinde son gelişmeler dikkat çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yaptığı açıklamaya göre, gençler için yüzde 20 kontenjan ayrılacak ve 'aile yılı' kapsamında da 3 üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere özel avantajlar sağlanacak. Peki, TOKİ 250 bin konut kampanyası hakkında neler biliyoruz*
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni TOKİ Sosyal Konut Projesi ve Son Durum
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni TOKİ Başvuruları Ne Zaman 2025?
Dar Gelirli Vatandaşlar Uygun Fiyatla Ev Sahibi Olabilecek
TOKİ Başvuruları Nasıl Yapılır?
İşte Devam Eden TOKİ İndirim Kapmayası
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TOKİ Sosyal Konuları Hangi İllerde Yapılacak?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bol bol yüzde ve sayı verilmiş ama aylık ödemesinin kaç yüzbin TL olduğuna değinilmemiş. Daha önceki projeleri referans alırsak, "dar gelirli" vatandaşlar iç... Devamını Gör