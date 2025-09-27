onedio
TFF'den Amedspor'a Kürtçe Slogan Cezası

Dilara Şimşek
27.09.2025
27.09.2025 - 10:24

Amedspor, futbol tarihinde bir ilke imza atarak formalarında Kürtçe slogan taşımıştı. Formada yer alan “Koma me bona we” (Grubumuz sizin için) sponsor sloganına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından izin verilmişti. Cega Medya’dan Ferit Aslan’ın haberine göre TFF Amedspor-Sakarya maçının ardından kulübe “Sportif ekipman talimatına aykırılık” nedeniyle 110 bin TL para cezası kesti.

Kaynak

Amedspor, formasında Kürtçe slogan taşıyordu.

Diyarbakır-Amedspor Türkiye futbol tarihinde ilk kez Kürtçe slogan taşıyan kulüp oldu. Tezel Kom ile göğüs sponsorluğu anlaşması yapan kulüp Pendikspor maçına “Koma me bona we” yazılı formayla çıkmıştı. 

Reklam Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından onaylanırken yeni ceza geldi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amedspor’a Sakaryaspor maçında giydiği göğüs sponsoru üzerinde yer alan Kürtçe reklam sloganı nedeniyle 110 bin TL ceza verdi. Cezanın gerekçesi ise “Sportif ekipman talimatına aykırılık” olarak açıklandı.

Amedspor Başkanı Burç Baysal ise slogana TFF’nin onay verdiğini hatırlatarak “Bu cezanın hiçbir hukuki dayanağı yok” dedi.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Yusuf Kürşad Kalkan

Arapça olsa ingilizce olsa sıkıntı olmazdı

Ronayi Yalçın

Alın istediğiniz oldu işte şimdi gidip kına yakabilirsiniz.