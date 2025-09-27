TFF'den Amedspor'a Kürtçe Slogan Cezası
Amedspor, futbol tarihinde bir ilke imza atarak formalarında Kürtçe slogan taşımıştı. Formada yer alan “Koma me bona we” (Grubumuz sizin için) sponsor sloganına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından izin verilmişti. Cega Medya’dan Ferit Aslan’ın haberine göre TFF Amedspor-Sakarya maçının ardından kulübe “Sportif ekipman talimatına aykırılık” nedeniyle 110 bin TL para cezası kesti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Amedspor, formasında Kürtçe slogan taşıyordu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Arapça olsa ingilizce olsa sıkıntı olmazdı
Alın istediğiniz oldu işte şimdi gidip kına yakabilirsiniz.