TFF'den Amedspor'a Kürtçe Slogan Cezası

Diyarbakır-Amedspor Türkiye futbol tarihinde ilk kez Kürtçe slogan taşıyan kulüp oldu. Tezel Kom ile göğüs sponsorluğu anlaşması yapan kulüp Pendikspor maçına “Koma me bona we” yazılı formayla çıkmıştı.

Reklam Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından onaylanırken yeni ceza geldi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amedspor’a Sakaryaspor maçında giydiği göğüs sponsoru üzerinde yer alan Kürtçe reklam sloganı nedeniyle 110 bin TL ceza verdi. Cezanın gerekçesi ise “Sportif ekipman talimatına aykırılık” olarak açıklandı.

Amedspor Başkanı Burç Baysal ise slogana TFF’nin onay verdiğini hatırlatarak “Bu cezanın hiçbir hukuki dayanağı yok” dedi.