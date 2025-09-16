onedio
Amedspor Formasına Kürtçe Reklam Alan İlk Profesyonel Takım Oldu

Amedspor Formasına Kürtçe Reklam Alan İlk Profesyonel Takım Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
16.09.2025 - 17:20

Ligin ilk maçlarını sponsorsuz geçiren Diyarbakır ekibi Amedspor yeni sponsorunu duyurdu. Diyarbakır'ın yerel perakende markalarından olan Tezgel Kom'la anlaşan Amedspor formasında firmanın Kürtçe olan sloganını da kullandı. Trendyol 1. Lig ekibi böylece ilk Kürtçe sponsor alan profesyonel takım oldu.

Amedspor maç duyurusunda yeni göğüs sponsoruna da yer verdi.

Firmanın ‘Koma me bona we (Grubumuz sizin için)’ şeklindeki sloganı da firmanın logosu altına yer aldı. Yeni sponsorun yer aldığı forma geçtiğimiz hafta Pendikspor karşısında giyilmiş, Diyarbakır takımı maçtan 2-1 galip ayrılmıştı.

Kulüp yönetimi ise bölgenin kültürel değerlerini tanıtma ve spor aracılığıyla kimlik bilincini güçlendirme amacıyla böyle bir anlaşma yapıldığını belirtti.

