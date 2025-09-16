Amedspor Formasına Kürtçe Reklam Alan İlk Profesyonel Takım Oldu
Ligin ilk maçlarını sponsorsuz geçiren Diyarbakır ekibi Amedspor yeni sponsorunu duyurdu. Diyarbakır'ın yerel perakende markalarından olan Tezgel Kom'la anlaşan Amedspor formasında firmanın Kürtçe olan sloganını da kullandı. Trendyol 1. Lig ekibi böylece ilk Kürtçe sponsor alan profesyonel takım oldu.
Amedspor maç duyurusunda yeni göğüs sponsoruna da yer verdi.
