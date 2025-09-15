Fenerbahçe Kulüpler Birliği Faaliyetlerini Ertuğrul Doğan Başkanlığı Bırakana Kadar Durdurduğunu Açıkladı
Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında uzun yıllardır yaşanan gerginlik geçtiğimiz akşam Kadıköy'de oynanan maç ve kulüp başkanlarının karşılıklı açıklamaları nedeniyle yeniden tırmanışa geçti. Fenerbahçe Spor Kulübü bugün yaptığı resmi açıklamada Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan görevini bırakana kadar Kulüpler Birliği adına yaptıkları faaliyetleri durdurma kararı aldı.
Fenerbahçe'nin Ali Koç imzalı açıklaması şöyle;
Açıklamanın ardından Trabzonspor cephesinden de yanıt geldi.
Neler olmuştu?
