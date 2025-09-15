onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Fenerbahçe Kulüpler Birliği Faaliyetlerini Ertuğrul Doğan Başkanlığı Bırakana Kadar Durdurduğunu Açıkladı

Fenerbahçe Kulüpler Birliği Faaliyetlerini Ertuğrul Doğan Başkanlığı Bırakana Kadar Durdurduğunu Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.09.2025 - 14:35

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında uzun yıllardır yaşanan gerginlik geçtiğimiz akşam Kadıköy'de oynanan maç ve kulüp başkanlarının karşılıklı açıklamaları nedeniyle yeniden tırmanışa geçti. Fenerbahçe Spor Kulübü bugün yaptığı resmi açıklamada Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan görevini bırakana kadar Kulüpler Birliği adına yaptıkları faaliyetleri durdurma kararı aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe'nin Ali Koç imzalı açıklaması şöyle;

Fenerbahçe'nin Ali Koç imzalı açıklaması şöyle;

Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan’ın yaptığı açıklamalar, seviyesizliğin, çarpıtmanın ve ucuz siyasetin en açık örneklerinden biridir.

 

Şunu herkes bilmelidir:

 

·       3 Temmuz, FETÖ’nün bu ülkeye kurduğu en büyük kumpasın adıdır.

 

·       O kumpasın en büyük mağduru, en ağır bedeli ödeyen kulüp de Fenerbahçe’dir.

 

·       Bu gerçek, sadece camiamızın değil; devletimizin ve Cumhurbaşkanlığımızın da tescil ettiği bir hakikattir.

 

Cumhurbaşkanlığımızın sitesinde “Fenerbahçe üzerinden futbol sektörünü ele geçirme girişimi” olarak yer verilen bu alçak kumpasa halâ “şike” diyenlerin aslında kimin değirmenine su taşıdığı açıktır.

 

Trabzonspor Başkanı’nın “mağdur edebiyatı” ifadesi hadsizliğin ötesindedir. Fenerbahçe, bu ülkenin bağımsızlığı için FETÖ’ye karşı göğsünü siper etmiş, milyonların direnişiyle tarihe altın harflerle geçmiş bir camiadır. Bu mücadeleyi küçümsemek, yalnızca FETÖ’nün söylemini tekrar etmektir.

 

Bizim için 3 Temmuz; alın terimiz ve şanlı tarihimizin en önemli şeref madalyalarından biridir.

 

Tüm camiamızın omuz omuza kazandığı büyük bir zaferdir.  

 

Kimsenin bunu tartışmaya açmasına, çarpıtmasına izin vermedik, vermeyeceğiz.

 

Fenerbahçe, o gün yapayalnızken de kumpaslara boyun eğmedi, bugün de eğmeyecek.

 

Camiamız bir ve bütün olduğu sürece, ne FETÖ’nün artıkları ne de ucuz kahramanlık peşinde koşanlar karşımızda duramaz.

 

2010 – 2011 Şampiyonu, şanla şerefle Fenerbahçe’dir, şampiyonluğumuzun nişanesi kupamız da müzemizdedir.

 

Bizim için 3 Temmuz, teslimiyetin değil direnişin; iftiranın değil hakikatin adıdır.

 

Fenerbahçe'ye şikeci diyen bir başkanın arkasında durmam, durmayız !

 

Sayın Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi durduruyoruz.

 

Ne dün kumpasçılara boyun eğdik, ne de bugün ucuz siyaset oyunlarınıza boyun eğeriz.

 

Fenerbahçe’nin adı lekesizdir, alnı aktır, tarihi tertemizdir.

 

Kimse bu gerçeği değiştiremez, değiştirmeye de gücü yetmez.

Açıklamanın ardından Trabzonspor cephesinden de yanıt geldi.

Açıklamanın ardından Trabzonspor cephesinden de yanıt geldi.

Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç’un yapmış olduğu seviyesiz, gerçekleri çarpıtan ve Trabzonspor camiasına karşı haddini aşan açıklamaları ibretle takip ettik.

Fenerbahçe Başkanının ağzına sakız ettiği “kumpas” söylemi 2010-2011 yılında işlenen günahları örtmek için kamuoyuna servis edilen trajikomik bir ifadedir.

Oynadığımız maçtan sonra canlı yayında Fenerbahçeli yöneticinin ‘ikinci yarıda hakem taraf değiştirdi’ ifadeleri de muhatap olduğumuz ‘zekaların’ ne derecede olduğunu göstermektedir.

Fenerbahçe Kulübü’nü yönetenlerin ‘zihniyeti’ ve ‘ciddiyeti’ logolarına koydukları 5 yıldızdan bellidir.

2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor’dur.

Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada oldukça da yüzünüz gülmeyecektir.

Ertuğrul Doğan

Trabzonspor Kulübü Başkanı

Neler olmuştu?

Neler olmuştu?

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçının ardından Ali Koç'un Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç ile sözleriyle ilgili bir açıklama yapmıştı;

'Dün oynadığımız maçtan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç ile ilgili yaptığı açıklamayı takip ettik. Sayın Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz. Sayın Ali Koç ve yönetimine buradan hatırlatmak isteriz ki 'mağdur edebiyatı' yaptıkları konu; tapelerle, telefon konuşmalarıyla, 'hediye edilen' arabalarla, 'verilen fetvalarla', CAS'taki dosyalarla üzerine toprak atıp kapatacağınız bir konu değil! Trabzonspor camiası bu konuda her zaman en temiz, en beyaz, en berrak taraf oldu.

FETÖ'cü savcılarla top oynamadı. FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı. FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı. 3 Temmuz'un ardına saklanarak, 2010-2011 Şampiyonluğumuz hakkında yaptığınız ucuz siyaseti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz! Son olarak açıklamalarınıza, kullandığınız dile ve yöneticilerinizin söylemlerine dikkat etmenizi tavsiye ederiz. 2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur! Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın