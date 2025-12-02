Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal Kimdir? Deniz Baysal Kaç Yaşında ve Nereli?

Deniz Baysal, Taşacak Bu Deniz dizisinde Esme karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak, senaryoda ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem ikilisi var. Diziye ilgi arttıkça, Esme’yi canlandıran Deniz Baysal da doğal olarak merak odağına yerleşti.

Peki Taşacak Bu Deniz Esme kimdir? Deniz Baysal kimdir, nereli, kaç yaşındadır? Daha önce hangi projelerde yer aldı?