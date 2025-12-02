onedio
Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal Kimdir? Deniz Baysal Kaç Yaşında ve Nereli?

Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal Kimdir? Deniz Baysal Kaç Yaşında ve Nereli?

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.12.2025 - 14:08

Deniz Baysal, Taşacak Bu Deniz dizisinde Esme karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak, senaryoda ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem ikilisi var. Diziye ilgi arttıkça, Esme’yi canlandıran Deniz Baysal da doğal olarak merak odağına yerleşti.

Peki Taşacak Bu Deniz Esme kimdir? Deniz Baysal kimdir, nereli, kaç yaşındadır? Daha önce hangi projelerde yer aldı?

Taşacak Bu Deniz Esme Deniz Baysal Yurtçu Kimdir? Deniz Baysal Kaç Yaşında?

Taşacak Bu Deniz Esme Deniz Baysal Yurtçu Kimdir? Deniz Baysal Kaç Yaşında?

Deniz Baysal Yurtçu, 5 Nisan 1991 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun olan Baysal, İzmir Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlamış ve ardından çeşitli reklam filmlerinde oynamıştır. Aynı zamanda 10 yıl tiyatro oyunculuğu yapmıştır. Palyaçoluk yapıp, sonra da çocuk oyunlarında oynamıştır. Tiyatro hocasının teşvikleri ve destekleri ile oyunculuğa başlayan Baysal, bir dönem basket oynuyorken, burnuna top çarpması sonucu  burnuna estetik yaptırmak zorunda kalmıştır.

Deniz Baysal'ın Kariyeri

İlk kez Bitmeyen Şarkı dizisi ile ekranda izlediğimiz Deniz Baysal Yurtçu; Rüzgarın Kalbi, Kaçak Gelinler, Fazilet Hanım ve Kızları, Derin Sular, 7. Koğuştaki Mucize ve Söz, Teşkilat  gibi yapımlarda rol aldı. Deniz Baysal şu an TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde Esme Furtuna karakterine hayat veriyor.

Deniz Baysal Evli mi? Deniz Baysal Eşi Kim?

Deniz Baysal Evli mi? Deniz Baysal Eşi Kim?

Deniz Baysal Yurtçu, 2019 yılında Kolpa isimli müzik grubunun solisti Barış Yurtçu ile dünya evine girmiştir.

Deniz Baysal Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Deniz Baysal Rol Aldığı Dizi ve Filmler

TV Dizileri

  • 2011 - Bitmeyen Şarkı - Nisan 

  • 2011 - Derin Sular - Nisan

  • 2012 - Babalar ve Evlatlar - Şehnaz

  • 2012 - Kayıp Şehir - Şehnaz

  • 2013 - Aşk Ekmek Hayaller - Karaca Yılmaz

  • 2014-2015 - Kaçak Gelinler - Kainat Gencer

  • 2015 - Can Bedenden Çıkmayınca - Eylem

  • 2015 - Beyaz Yalan - Alara Korel/Melek Yılmaz

  • 2016 - Sevda Kuşun Kanadında - Tümay Erbay

  • 2016 - Rüzgarın Kalbi - Zeynep

  • 2017-2018 - Fazilet Hanım ve Kızları - Hazan Çamkıran

  • 2018-2019 - Söz - Savcı Derya Karasu

  • 2020 - Hizmetçiler - Ela Sönmez

  • 2021 - Teşkilat - Zehra

  • 2023 - Ne Gemiler Yaktım - Yasemin Durulmaz

  • 2024 - Kalpazan - Ayşe Günsoy

  • 2025 - Taşacak Bu Deniz - Esme Furtuna

Sinema Filmleri

  • 2016 - Sol Şerit - Yasemin

  • 2019 - 7. Koğuştaki Mucize - Mine Öğretmen

