onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Terk Edilme Korkusunu Yenmenin 11 Yolu

etiket Terk Edilme Korkusunu Yenmenin 11 Yolu

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
11.12.2025 - 23:46

Zaman zaman hepimiz terk edilme korkusu yaşayabiliriz... Bu zaman zaman travmalarımızdan dolayı da olabiliyor. Arkasında ne olursa olsun terk edilme korkusunu yenebiliriz sadece bazı noktalara odaklanmak, kendimizi tanımak gerekiyor. Gelin birlikte, ilişki içindeyken terk edilme korkusunu yenmenin yollarına bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Korkuyu kabullenmek

İyileşmenin ilk adımı, var olanı inkar etmek yerine kabul etmektir. Terk edilme korkunu bastırmaya çalışmak sadece bu korkuyu güçlendirir. Bu noktada kendimize dürüst olmak oldukça önemli. Öncelikle 'Evet, biri giderse üzülmekten korkuyorum.” cümlesini içtenlikle kurmak gerekiyor. Bu cümleyi kurduğumuzda özgürleşmeye başladığınızı da hissedersiniz.

2. Geçmiş analizi

Bu korkunun geldiği kaynağa odaklanmak önemlidir. Belki çocuklukta yeterince sevilmemek belki de ani bir kayıp yaşamak...Pek çok durum terk edilme korkusunu tetikler ve besler. Bu korkunun kaynağına inmek oldukça önemlidir.

3. Duyguları bastırmamak

Üzgün, endişeli, kıskanç ya da tedirgin hissettiğinizde bu duygularınızdan utanmayın ve bu duyguları bastırmayın, onları kabul edin. Onları bastırdığınızda bu duygular kaybolmaz sadece daha derine gömülür. Kendinize “bu duyguyu hissetmeye hakkım var” diye sık sık hatırlatmalısınız.

4. Gerçekçi düşünceler

Terk edilme korkusu zihnimizi ele geçirir. Bu korku ile birlikte “ya giderse?” gibi olumsuz senaryolarla zihnimiz dolar taşar... Aslında bu düşünceler çoğu zaman geçmişte yaşananların bugüne yansımasıdır ve pek de gerçekçi değildir. İşte böyle durumlarda kendinize şu soruyu sorun:“Bu korkunun somut bir nedeni var mı, yoksa sadece bir ihtimal mi?”

5. Bağımlı hale gelmemek

Birine duygusal olarak bağlanmak güzeldir ama bu, kendi kimliğinizi o bağın içinde kaybetmek değildir. Bu yüzden karşınızdaki kişiye bağımlı değil bağlı olun. Bağımlı ilişkilerde o olmadan yaşayamam duygusu oldukça baskındır, bu da bağımlılığı beraberinde getirir. Bu yüzden bağımlı olduğunuzu fark ettiğinizde usulca uzaklaşın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kendine yetmek

Kendi hayatınızı anlamlı ve dolu hale getirdiğinizde kimse sizin eksik parçanız olmaz. O boşluğu biriyle tamamlamaya çalışmazsınız. Bu yüzden yeni ilgi alanları keşfedin, yalnız vakit geçirmekten korkmayın ve kendinizle zaman geçirmeyi sevin. Hatta kendinizle geçirdiğiniz zamanları artırın.

7. Öz saygıyı güçlendirmek

Birinin gitmesi sizin değerinizi azaltmaz, bunu unutmayın. Değerinizi başkalarının davranışlarına göre değil tamamen kendi içsel ölçütlerinize göre belirleyin. Gerçek öz saygı kendinizi sevmenizle başlar. Bu yüzden öz saygınızı güçlendirin.

8. Partnerle açık konuşmak

Korkularınızı saklamak yerine paylaşmak çok etkili olacaktır. Bu yüzden partnerinizle açık bir şekilde duygularınızı paylaşmak hem ilişkinizi güçlendirir hem de sizin duygularınızı daha rahat yaşamanızı sağlar. Çünkü doğru kişi sizi yargılamadan dinler birlikte güvenli bir alan yaratır.

9. Sınır koymak

Birini kaybetme korkusuyla kendi sınırlarınızı yok saymak sadece sizi yıpratır. Bu yüzden ilişkide “hayır” diyebilmek saygıyı artırır. Kendinize ait alanlarınızın olması, hem bireyselliğinizi hem de ilişkinizin sağlığını korur. Bu yüzden sınırlarınızı belirleyin ve koruyun.

10. Aşırı kontrolü bırakma

Korktuğunuzda sevdiğiniz kişiyi kontrol etme ya da sürekli onay alma isteği duyabilirsiniz bu oldukça normaldir. Ama burada unutmamanız gereken şey sevginin kontrolle değil özgürlükle büyüdüğüdür. Çünkü güveni öğrenmek, kontrolü bırakabilmekle başlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Öz şefkat geliştirmek

Kendinize karşı nazik olmayı öğrenin. Hatalar yaptığınızda kendinizi suçlamak yerine, “elimden geleni yaptım” demeyi deneyin. Bunun sizi ne kadar iyi hissettirdiğine inanamayacaksınız. Siz kendinize anlayış gösterdikçe, başkalarına da daha dengeli yaklaşabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın