Temizlik Yapmak İçin En İdeal Saat Hangisi?
Temizlik yapmaya başlamak için belli bir zamanı bekliyor musun yoksa birden kalkıp işe mi girişiyorsun? Peki temizlikte zamanlamanın, en az temizlik yöntemi kadar önemli olduğunu söylesek... Günün hangi saatinde temizlik yaptığın, motivasyonunu etkiliyor olabilir! Gel bakalım, hangi saatlerde temizlik yapmak ideal, bir göz atalım. 👇
Sabah erken saatlerde temizlik yapmak kulağa verimli gelse de çoğu kişi için fazla yoğun bir başlangıç olabilir.
Öğle saatlerinde temizlik yapmak en doğrusu gibi görünür ama diğer işlerin yorgunluğu işi zorlaştırır!
Akşamüstü yapılan temizlik, biraz baştan savma olabilir!
Gece yapılan temizlik sessizdir ama hem uyku düzenini bozar hem de motivasyonunu düşürür!
Hafta sonu sabahı temizlik yapmak düzenli insanlar için ideal olabilir ama her hafta sürdürülemez!
Misafir öncesi yapılan temizlik, temizlik değil ancak 'ortalığı toparlama' olabilir!
Peki o zaman temizliği hangi saatlerde yapmak gerekiyor?
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
