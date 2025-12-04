onedio
Temizlik Yapmak İçin En İdeal Saat Hangisi?

İrem Coşkun
04.12.2025 - 11:31

Temizlik yapmaya başlamak için belli bir zamanı bekliyor musun yoksa birden kalkıp işe mi girişiyorsun? Peki temizlikte zamanlamanın, en az temizlik yöntemi kadar önemli olduğunu söylesek... Günün hangi saatinde temizlik yaptığın, motivasyonunu etkiliyor olabilir! Gel bakalım, hangi saatlerde temizlik yapmak ideal, bir göz atalım. 👇

Sabah erken saatlerde temizlik yapmak kulağa verimli gelse de çoğu kişi için fazla yoğun bir başlangıç olabilir.

Sabah saat 07.00 - 08.00 gibi temizlik yapmak “Erken kalkan yol alır” mantığıyla kulağa hoş gelebilir ama vücut henüz tam uyanmamışken ev işine girişmek pek de mantıklı değil! Kahveni bile içmeden, kahvaltı yapmadan süpürgeye sarılmak seni hem yorar hem de motivasyonunu erkenden tüketir. Ayrıca sabah saatlerinde dışarıdan gelen hava akımı çok güçlü olduğu için toz hemen geri döner. Yani o kadar zahmete girersin, 1 saat sonra her yer yeniden toz... Enerjik hissediyorsan ufak bir toparlama yapabilirsin ama büyük temizlik için erken sabah saatleri yanlış bir tercih olabilir.

Öğle saatlerinde temizlik yapmak en doğrusu gibi görünür ama diğer işlerin yorgunluğu işi zorlaştırır!

Saat 12.00 - 14.00 arası, özellikle güneşli günlerde, evi temizlemek demek ter içinde kalmak demektir!  Ayrıca dışarısı tozluysa, camları açtığında yaptığın tüm temizlik boşa gider! Bu saatler vücudun dinlenme moduna geçtiği, sindirimin yoğunlaştığı zamanlardır. Yani kasların değil, miden çalışmak ister. Eğer illa bu saatlerde bir şey yapacaksan, sadece mutfağı ya da küçük bir alanı toparlamakla sınırlı kal! Çünkü öğle vakti başladığın temizliği, akşama kadar anca bitirebilirsin!

Akşamüstü yapılan temizlik, biraz baştan savma olabilir!

Saat 17:00 civarı, işten ya da okuldan dönmüş oluyorsun; enerjin düşük, beynin dolu... Böyle bir ruh halindeyken yapacağın temizlik ne kadar özenli olabilir ki? Bazı yerleri tam pas geçersin, özellikle toz ve leke detaylarını atlama riskin yüksek! Ayrıca evdeki diğer kişiler dönmüşse ortam kalabalıklaşır, rahat hareket edemezsin. Akşamüstü temizliği genelde günü kurtarır ama uzun vadede tatmin etmez.

Gece yapılan temizlik sessizdir ama hem uyku düzenini bozar hem de motivasyonunu düşürür!

Bazı insanlar için gece temizlik yapmak terapi gibidir, herkes uyurken sessizlikte dip köşe temizlemek... Evet, kulağa mantıklı geliyor ama gece saatlerinde vücut biyolojik olarak artık kapanışa geçmiştir. Yorgunken yapılan işler hem sakarlık riskini artırır hem de yarım kalır! Ayrıca gece vakti yapılan süpürme veya elektrikli alet kullanımı komşu faktörü nedeniyle de pek mümkün olmaz! O yüzden gece temizlikleri huzur değil, daha çok stres getirir!

Hafta sonu sabahı temizlik yapmak düzenli insanlar için ideal olabilir ama her hafta sürdürülemez!

Cumartesi sabahı kalkıp evi köşe bucak temizlemek harika bir fikir gibi durur. Müzik eşliğinde evi pırıl pırıl yapmak… Ama gerçek hayatta haftanın tüm yorgunluğu cumartesiye yüklenir. İki saatte bitecek iş altı saate uzar, hafta sonu dinlenmek yerine daha çok yorulursun! Ayrıca dışarı çıkmak isteyen biri için tüm hafta sonunu temizlikle geçirmek moral bozabilir. Bu saatler yüzeysel temizlik için uygun olsa da haftalık rutin olarak fazla yorucudur. Sürdürülebilir değildir ama ayda bir detaylı temizlik için gayet uygun olabilir.

Misafir öncesi yapılan temizlik, temizlik değil ancak 'ortalığı toparlama' olabilir!

Misafir geleceği zaman yapılan temizlik, temizlik değil mini bir operasyon gibidir. Her şey bir anda toparlanır, dolaplara tıkılır, yüzeyler parlatılır ama detaylı temizlik asla olmaz! Çünkü zaman yoktur! Bu nedenle görünüşü kurtarırsın ama detaylara odaklanırsan ev temiz olmayabilir. Hızlı sonuç verir ama kalıcı değildir. O yüzden gerçek temizlik olarak sayılmaz, sadece günü kurtarır.

Peki o zaman temizliği hangi saatlerde yapmak gerekiyor?

Yapılan araştırmalara göre temizlik için en ideal saat sabah 10:00 ile 12:00 arası! Çünkü bu saatlerde vücudun enerjisi yükselmiş, kaslar ısınmış ama gün hala bitmemiştir. Sabahın ilk telaşı geçmiş, öğle sıcağı başlamamıştır. Hava dengesi yerindedir. Hem havalandırma yapılabilir ve toz geri dönmez. Ayrıca bu saatlerde yapılan temizlik hem fiziksel hem psikolojik olarak rahatlama sağlar. Temizliği bitirdiğinde öğleye kadar tüm işi tamamlayıp kalan günü kendine ayırabilirsin. Yani günün en ideal temizlik saati açık ara 10:00 - 12:00 arasıdır!

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
