Temizlik Yapmak İçin En İdeal Saat Hangisi?

Sabah saat 07.00 - 08.00 gibi temizlik yapmak “Erken kalkan yol alır” mantığıyla kulağa hoş gelebilir ama vücut henüz tam uyanmamışken ev işine girişmek pek de mantıklı değil! Kahveni bile içmeden, kahvaltı yapmadan süpürgeye sarılmak seni hem yorar hem de motivasyonunu erkenden tüketir. Ayrıca sabah saatlerinde dışarıdan gelen hava akımı çok güçlü olduğu için toz hemen geri döner. Yani o kadar zahmete girersin, 1 saat sonra her yer yeniden toz... Enerjik hissediyorsan ufak bir toparlama yapabilirsin ama büyük temizlik için erken sabah saatleri yanlış bir tercih olabilir.