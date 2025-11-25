Temizlik Yapmadan Rahat Edemeyenlerin Bildiği 10 Şey
Evet, temizlik yapmadan bir an bile rahat edemeyenlerden misiniz? O zaman doğru yerdesiniz!
Hadi gelin sizin gibi düşünen temizlik tutkunları neler hissediyormuş görelim.
1. Yatak toplanmadan güne başlanmaz!
2. Toz almanın bir türlü bitmemesi!
3. Evde her şey fazla olur!
4. Küçük bir alanı temizlemek her şeyin bağlantısını koparır.
5. Fırın temizliği korkulu rüya!
6. Son bir şey diyerek her odayı toparlama çabası...
7. Bir anda her yerin detayına dalmaya başlamak.
8. Bir kutu açıp ne olduğunu anlamamak.
9. Temizlik sonrası evin içine taze bir nefes geldiği düşüncesi!
10. Temizlik bittiğinde kendini efsane hissetmek.
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
