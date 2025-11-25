Temizlik Yapmadan Rahat Edemeyenlerin Bildiği 10 Şey

Bir odadaki dağınıklığı toparladıktan sonra, “Son bir şey kaldı!” diyorsun. Sonra o bir şey bitiyor ve bir bakıyorsun, bir oda daha var. O oda da dağılmış! Ama yine de “Son bir şey!” diyerek devam ediyorsun. Temizlik aslında hiç bitmeyecek gibi geliyor, ama bir noktada “Bitti!” diyorsun.