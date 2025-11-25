onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Temizlik Yapmadan Rahat Edemeyenlerin Bildiği 10 Şey

etiket Temizlik Yapmadan Rahat Edemeyenlerin Bildiği 10 Şey

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
25.11.2025 - 11:31

Evet, temizlik yapmadan bir an bile rahat edemeyenlerden misiniz? O zaman doğru yerdesiniz!

Hadi gelin sizin gibi düşünen temizlik tutkunları neler hissediyormuş görelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Yatak toplanmadan güne başlanmaz!

Bazen insanın uykudan uyanıp gözlerini açmasıyla yatak toplama isteği arasında hiç tahmin edemeyeceğiniz bir bağlantı vardır. Yatak toplandı mı, dünya fethedilmiş gibi hissediyorsunuz. Toplamadığınızda ise 'Bugünlük böyle olsun, belki yarın' diyerek günün planını iptal ediyorsunuz.

2. Toz almanın bir türlü bitmemesi!

O kadar toz alırsınız, 'Tamam, bitti!' dersiniz ama bir bakmışsınız başka bir yerde toz var! Yani, bu bir tür 'toz savaşları' gibi. Her yer temizlenir, ama toz asla kaybolmaz. Temizlik sonrası bakıldığında, sanki bu tozlar evin bir parçasıymış gibi kalıyor.

3. Evde her şey fazla olur!

Temizlik yaparken evde her şey bir anda gereksiz hale gelir. Bunları ben mi almıştım? diye kendinizi sorgulamaya başlarsınız. Bütün evin içinde dağınıklık yaratan o birkaç obje, size 'bir daha asla' dedirtir.

4. Küçük bir alanı temizlemek her şeyin bağlantısını koparır.

Bir odayı temizlemeye başlarken, kendinizi bir anda tam anlamıyla bir temizlik gurusu gibi hissedersiniz. Ama o odanın küçük köşesine odaklanmak, o kadar büyük bir iş gibi gelir ki, 'Bu köşe nasıl bu kadar karışıktı?' diye hayıflanırsınız.

5. Fırın temizliği korkulu rüya!

Fırın temizliği… Her temizlik sonrası 'Bir gün yapacağım' dedikten sonra bir daha unutulur. Bir bakarsınız ki, tüm o yemek artıkları fırının içinde size göz kırpıyor. Gerçekten o kadar yıllık kirle başa çıkmak… Fırın temizliği, evdeki en büyük sınav.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Son bir şey diyerek her odayı toparlama çabası...

Bir odadaki dağınıklığı toparladıktan sonra, “Son bir şey kaldı!” diyorsun. Sonra o bir şey bitiyor ve bir bakıyorsun, bir oda daha var. O oda da dağılmış! Ama yine de “Son bir şey!” diyerek devam ediyorsun. Temizlik aslında hiç bitmeyecek gibi geliyor, ama bir noktada “Bitti!” diyorsun.

7. Bir anda her yerin detayına dalmaya başlamak.

Temizlik başladığında, sadece halıyı süpürüp toz almayı planlamışken bir bakarsınız, rafların her bir köşesine kadar her şeyi temizlemeye başlamışsınız. Kitaplar, çerçeveler, aynalar…

8. Bir kutu açıp ne olduğunu anlamamak.

Temizlik yaparken açtığın kutularda, gerçekten ne olduğunu anlamıyorsun. Tam olarak ne vardı burada? Ne zaman koyduğunu hatırlamıyorsun ve ne amaçla yerleştirdiğini de bilmiyorsun. Sonra kutuyu açıp içini karıştırmaya başlıyorsun, ve bir bakıyorsun ki, orada yeni bir keşif yapıyorsun!

9. Temizlik sonrası evin içine taze bir nefes geldiği düşüncesi!

Temizlik bitince, o harika taze hava… Bir anda evin içine yeni bir yaşam girmiş gibi hissedersiniz. Halının yumuşaklığına, pencerenin önündeki ışığa bakarken, bir anda her şeyin harika olduğunu düşünürsünüz.

10. Temizlik bittiğinde kendini efsane hissetmek.

Ve işte o an! Temizlik bitti, her şey yerli yerinde, tertemiz. Kendinizi dünyanın en başarılı insanı gibi hissediyorsunuz. Sanki tüm ev sizin emrinizdeymiş gibi. 'İşte bu!' diye bir selfie çekme hissi geliyor. Ama bir hafta sonra her şey eski haline dönüyor, ve tekrar başlıyorsunuz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın