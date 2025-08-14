Temizlik Rutinine Eklemen Gereken 11 Şey
Sanki evin pırıl pırıl ama bir şeyler eksikmiş gibi mi hissediyorsun? O zaman doğru yerdesin! Senin için, temizlik rutinine ekleyebileceğin ve hayatını kolaylaştıracak önerilerde bulunuyoruz. Evin, bu ipuçları sayesinde sadece daha temiz olmakla kalmayacak aynı zamanda ferah ve düzenli bir hale de gelecek!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kapı kollarını ve ışık düğmelerini silmek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Tavan vantilatörleri ve avizeleri tozdan kurtarmak.
3. Halıları silkeleyip havalandırmak.
4. Mutfak dolaplarının dış yüzeylerini silmek.
5. Çöp kovalarını dezenfekte etmek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Çamaşır makinesinin lastiklerini temizlemek.
7. Telefon ve kumandaları dezenfekte etmek.
8. Buzdolabı raflarını silmek.
9. Perdeleri havalandırmak.
10. Mutfak ve banyo havlularını sık sık değiştirmek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Koltuk ve minderleri elektrik süpürgesiyle çekmek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın