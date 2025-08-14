onedio
article/comments
Temizlik Rutinine Eklemen Gereken 11 Şey

Elifcan Kıcı
14.08.2025 - 12:01
14.08.2025 - 12:01

Sanki evin pırıl pırıl ama bir şeyler eksikmiş gibi mi hissediyorsun? O zaman doğru yerdesin! Senin için, temizlik rutinine ekleyebileceğin ve hayatını kolaylaştıracak önerilerde bulunuyoruz. Evin, bu ipuçları sayesinde sadece daha temiz olmakla kalmayacak aynı zamanda ferah ve düzenli bir hale de gelecek!

1. Kapı kollarını ve ışık düğmelerini silmek.

Çoğunlukla yerleri süpürüp toz alıyoruz ama kapı kolları ve ışık düğmeleri hep arka planda kalıyor. Halbuki en çok dokunduğunuz yüzeyler bunlar! Mikrop açısından resmen bir festival alanı gibi. Haftada bir mikrofiber bez ve biraz dezenfektan ile silersen görünmez pislikleri yok etmiş olursun. Özellikle kışın hastalıklar kapıda beklerken bu durum çok önemli.

2. Tavan vantilatörleri ve avizeleri tozdan kurtarmak.

Tavana bakıp da yahu orada kim görüyor ki diyenlerdensen yanılıyorsun. O tozlar bir gün yerçekimine yenik düşüyor ve sen fark etmeden nefes yoluna karışıyor. Mikrofiber bir bez veya toz alma aparatıyla şöyle bir üstünden geçersen havanın da tüm dokusunu değiştirmiş olacaksın. Avizeler parlarken evin ışıltısı bir anda değişiyor neticede.

3. Halıları silkeleyip havalandırmak.

Süpürmek yetmiyor çünkü halıların derinliklerinde toz, polen ve bazen de çok minik böcekler misafir oluyor. Halıyı balkona çıkarıp iyice silkelemelisin. Üstüne bir de 1-2 saat açık havada bekletirsen, evine ferahlığın uğraması gecikmeyecektir. Bu sayede halı kokusu da yerini temiz havaya bırakacak. Özellikle ilkbaharda bu rutini mutlaka uygulamalısın.

4. Mutfak dolaplarının dış yüzeylerini silmek.

Mutfakta yemek yaparken yağ ve buhar fark etmeden dolapların üzerine yapışıyor. Bir süre sonra o parlak beyaz renk dolaplar matlaşmaya başlıyor. Ilık su ve azıcık bulaşık deterjanı ile haftada bir sildiğinde, mutfağın yeniden ışıldayacak. Belirtelim ki bu küçük dokunuş mutfaktaki yemek kokularını da yok etmiş olacak.

5. Çöp kovalarını dezenfekte etmek.

Çöp poşeti takıyoruz diye çöp kovası temiz kalıyor sanma. Küçük sızıntılar, poşet altına kaçan kırıntılar ve nem, kokunun kaynağı haline geliyor. Haftada bir sıcak su ve sirke ile yıkayıp, kuruttuktan sonra içine karbonat serpersen mis gibi olacak. Hatta koku önleyici tabletlerden koyarsan çöp atarken bile kendini beş yıldızlı otelde gibi hissedebilirsin.

6. Çamaşır makinesinin lastiklerini temizlemek.

Çamaşır makinesi temiz çamaşır ihtiyacını karşılıyor ama kendisi de fazlasıyla bakım istiyor. Kapak lastiğinin aralarına biriken su ve deterjan artıkları zamanla küf kokusu yaratıyor. Haftada bir nemli bezle silip, ayda bir de sirke ve karbonatla boş çalıştırırsan makinenin de ömrünü uzatmış olursun.

7. Telefon ve kumandaları dezenfekte etmek.

Günde yüzlerce kez dokunduğumuz telefonlar ve kumandalar, mikrop açısından çok kötü bir durumda oluyor genelde. Sana hemen kolay bir rutin oluşturuyoruz şimdi. Mikrofiber bez ve alkol bazlı bir sprey hepsine yetecek. Görünmez misafirleri yok ederken teknolojik cihazların da parlayacak.

8. Buzdolabı raflarını silmek.

Buzdolabı tertemiz görünse de zamanla sos şişelerinin altı, meyve suları ve sebzeler arkada kaos yaratıyor. Haftada bir nemli bezle şöyle bir geçersen buzdolabına cenneti yaşatırsın. Ayda bir detaylı temizlik yaptığınızda ise evin en çok açılan kapağı sana sadece huzur verecek.

9. Perdeleri havalandırmak.

Perdeler gün boyu toz ve şehir dumanını üzerine çekiyor. Arada bir camı açıp perdeleri hafifçe salladığında evin havası bir anda değişmiş olacak. Üstelik güneş ışığı perdelerden tertemiz süzülünce psikolojin bile toparlanacak. Hiç olmadı ayda bir çamaşır makinesine atarsan evde taze bir sayfa açmış olursun.

10. Mutfak ve banyo havlularını sık sık değiştirmek.

Havlular düşündüğünden daha hızlı bakteri üretiyor. Haftada birkaç kez değiştirmen faydalı olacaktır. Küçük bir rutin değişikliği yeter de artar. Misafir geldiğinde havlu değiştirmek yerine hep hazır bir stoğun olur.

11. Koltuk ve minderleri elektrik süpürgesiyle çekmek.

Koltuklar aslında gizli toz depolarından. İçine sinmiş yemek kokuları ve tüyler de süpürdüğünde ortadan kaybolmuş olacak. Bunun yanında ayda bir kez koltukları çevirip altına bak ki kırıntı partisine maruz kalmasın mobilyaların.

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
