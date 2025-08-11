Tek Kişilik Dev Orkestra: Tash Sultana

Günümüzde birçok müzisyen sahnede dev ekiplerle, en son teknoloji prodüksiyonlarla yer alırken, Avustralyalı sanatçı Tash Sultana tüm bunlara meydan okuyarak kendi küçük ev stüdyosundan dünyayı salladı. Tek kişilik orkestra tanımlaması ona boşuna verilmedi zira Tash, sahnede gitar, trompet, pan flüt, bateri, elektronik davul padleri ve hatta vokal efektleriyle adeta bir müzik fırtınası yaratıyor. Üstelik bunu yaparken o kadar kendine özgü bir tarz sergiliyor ki sahnede bir insan mı yoksa bir müzikal deha mı izlediğinizi anlamak zorlaşıyor. Gelin, Tash Sultana’nın büyüleyici dünyasına birlikte bakalım!