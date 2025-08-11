Tek Kişilik Dev Orkestra: Tash Sultana
Günümüzde birçok müzisyen sahnede dev ekiplerle, en son teknoloji prodüksiyonlarla yer alırken, Avustralyalı sanatçı Tash Sultana tüm bunlara meydan okuyarak kendi küçük ev stüdyosundan dünyayı salladı. Tek kişilik orkestra tanımlaması ona boşuna verilmedi zira Tash, sahnede gitar, trompet, pan flüt, bateri, elektronik davul padleri ve hatta vokal efektleriyle adeta bir müzik fırtınası yaratıyor. Üstelik bunu yaparken o kadar kendine özgü bir tarz sergiliyor ki sahnede bir insan mı yoksa bir müzikal deha mı izlediğinizi anlamak zorlaşıyor. Gelin, Tash Sultana’nın büyüleyici dünyasına birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jungle
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Notion
Mystik
Cigarettes
Big Smoke
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pretty Lady
Greed
Pink Moon
Mellow Marmalade
Blackbird
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Synergy
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın