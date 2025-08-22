onedio
Tayanç Ayaydın Kimdir, Kaç Yaşında? Tayanç Ayaydın İfşa Olayı Nedir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.08.2025 - 17:04

Yayınlanacak yeni sezon dizilerinden biri olan Güzelkoy dizisinde Tayanç Ayaydın da yer alıyor. Peki Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. 

Tayanç Ayaydın kimdir, evli mi, eşi kim? Başarılı isim bugüne kadar hangi yapımlarda rol aldı? İşte Tayanç Ayaydın hakkında merak edilenler...

Tayanç Ayaydın Kimdir?

7 Ağustos 1979’da İstanbul’da doğan Tayanç Ayaydın, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Profesyonel oyunculuk kariyerine 2004 yılında başlayan Ayaydın, “Aliye” dizisinde Doktor Kahraman karakteriyle ilk kez geniş kitlelerce tanınmıştır.

Oyunculuk kariyerinde önemli bir çıkış noktası olan 2008 yapımı “Pazar: Bir Ticaret Masalı” filmindeki rolüyle büyük beğeni kazanmış ve Antalya Altın Portakal ile Locarno Film Festivali’nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödüllerini almıştır.

Tayanç Ayaydın Kaç Yaşında?

7 Ağustos 1979 doğumlu olan Tayanç Ayaydın, 2025 yılı itibarıyla 46 yaşındadır.

Tayanç Ayaydın Nereli?

Ayaydın, İstanbul doğumludur. Eğitimini de burada tamamlayan Ayaydın, doğup büyüdüğü şehirde tiyatro eğitimi aldıktan sonra oyunculuk kariyerine başlamıştır.

Tayanç Ayaydın Evli mi?

Tayanç Ayaydın, 2015 yılında Amerikalı öğretmen Sally Ghalayini ile evlenmiştir. Çiftin tanışması Kilyos’ta bir arkadaş ortamında gerçekleşmiştir. Yaklaşık bir buçuk yıl süren birlikteliğin ardından evlenme kararı almışlardır.

Tayanç Ayaydın Neden Gündemde?

Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, 2022’de rol aldığı Tozluyaka dizisinin setinde rol arkadaşı Tayanç Ayaydın tarafından sözlü ve yazılı tacize maruz kaldığını iddia etti. Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir paylaşımda yaşadıklarını anlatarak, ekran görüntüleriyle birlikte kamuoyuna sundu.

İddialara göre Akkaya, o dönem 21 yaşındaydı ve set sürecinde rahatsız edici mesajlar aldığını belirtti. Durumu yetkililere ilettiğinde “Büyüğündür, sus” gibi tepkilerle karşılaştığını ve yapım ekibinden yalnızca “Bir daha bu isimle çalışmayız” yanıtı verildiğini öne sürdü. 

Akkaya, paylaşımında “Ben kendimi yakıyorum ama kız kardeşlerimin arkasındayım” sözleriyle de dayanışma çağrısı yaptı.

Tayanç Ayaydın'ın Rol Aldığı Yapımlar

Tayanç Ayaydın kariyerinde birçok projede yer almıştır. İşte öne çıkan yapımlar:

  • Aliye (2004-2006)Doktor Kahraman

  • Sakarya Fırat (2009-2013) – Osman Kanat

  • Hayat Şarkısı (2016-2017) – Hüseyin Cevher

  • Bir Zamanlar Kıbrıs / Kıbrıs Zafere Doğru (2021-2022) – Nikos Sampson

  • İlk ve Son (2021)

  • Tozluyaka (2022) – Önder Koçak

  • Ömer (2023) – Erdal Aksu

  • Yabani (2023-2024)

  • Güzelkoy (2025) – Yeni sezonda rol alacağı dizi

