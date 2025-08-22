Tayanç Ayaydın Kimdir, Kaç Yaşında? Tayanç Ayaydın İfşa Olayı Nedir?

Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, 2022’de rol aldığı Tozluyaka dizisinin setinde rol arkadaşı Tayanç Ayaydın tarafından sözlü ve yazılı tacize maruz kaldığını iddia etti. Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir paylaşımda yaşadıklarını anlatarak, ekran görüntüleriyle birlikte kamuoyuna sundu.

İddialara göre Akkaya, o dönem 21 yaşındaydı ve set sürecinde rahatsız edici mesajlar aldığını belirtti. Durumu yetkililere ilettiğinde “Büyüğündür, sus” gibi tepkilerle karşılaştığını ve yapım ekibinden yalnızca “Bir daha bu isimle çalışmayız” yanıtı verildiğini öne sürdü.

Akkaya, paylaşımında “Ben kendimi yakıyorum ama kız kardeşlerimin arkasındayım” sözleriyle de dayanışma çağrısı yaptı.