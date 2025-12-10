Tarkan'ın Konserinde En Çok Dinlemek İstediğin Şarkıyı Seçiyoruz!
Uzun bir aradan sonra Tarkan nihayet sahneye dönüyor! Biletler hızlıca tükendi bile. Peki sen Tarkan'ın hangi şarkısını canlı canlı dinleyip ona bağıra çağıra eşlik etmek isterdin? İşte bu ankette hem Tarkan'ın en iyi şarkısını seçiyor, hem de oyluyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki sen Tarkan'ın hangi şarkısını kesinlikle canlı dinlemek istersin?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın