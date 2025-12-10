onedio
Tarkan'ın Konserinde En Çok Dinlemek İstediğin Şarkıyı Seçiyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
10.12.2025 - 22:01

Uzun bir aradan sonra Tarkan nihayet sahneye dönüyor! Biletler hızlıca tükendi bile. Peki sen Tarkan'ın hangi şarkısını canlı canlı dinleyip ona bağıra çağıra eşlik etmek isterdin? İşte bu ankette hem Tarkan'ın en iyi şarkısını seçiyor, hem de oyluyoruz!

Peki sen Tarkan'ın hangi şarkısını kesinlikle canlı dinlemek istersin?

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
