Enstrümantal Müziğin Zihni Yormadığının 10 Kanıtı

Enstrümantal müzikte söz olmadığı için beyin dil merkezlerini aktif olarak kullanmak zorunda kalmaz. Kelimeleri anlamlandırma, bağlam kurma ve yorumlama süreci devreye girmediğinden zihinsel enerji korunur. Bu da özellikle uzun süreli dinlemelerde yorgunluk hissinin oluşmasını engeller ve zihnimizin daha da sakinleşmesini sağlar.