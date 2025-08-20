onedio
Tam 101 Kilo Verdi! Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan'ın Değişimi ve Yeni Mesleğine Şaşıracaksınız

Merve Ersoy
Merve Ersoy
20.08.2025

1997 yılında yayınlanan ve büyük ses getiren Baskül Ailesi 16 bölüm sürse de unutulmaz yapımlardan biri olmuştu. Dolunay Soysert, Şafak Sezer, Çiçek Dilligil, Şoray Uzun ve daha pek çok ünlü ismin yer aldığı dizide oynayan isimlerden biri de Gamze Gözalan'dı. Dönemin popüler isimlerinden biri olan Gamze Gözalan, verdiği 101 kiloyla gündem oldu. Gözalan'ın değişimi ve yeni mesleği şaşırttı.

1997 yılında izlediğimiz Baskül Ailesi döneme damga vuran dizilerden biriydi.

Her ne kadar 16 bölüm sürse de dizi o kadar ses getirdi ki 90'lar denince akla gelen ilk dizilerden biri olmaya devam ediyor. Dolunay Soysert, Şafak Sezer, Çiçek Dilligil, Şoray Uzun ve Gamze Gözalan gibi popüler oyuncular dizide rol alıyordu.

Gamze Gözalan dizide Fidan karakterine hayat veriyordu.

Evin en kilolu üyelerinden biri olan Gamze Gözalan, o dönem tanınan oyunculardan biriydi. Dizi çekildiği sırada 160 kilo olan oyuncuyu bugün gündeme getiren konu ise değişimi oldu.

Baskül Ailesi'nin Fidan'ı tam 101 kilo verdi!

160 kilodan 59 kiloya düşen Gamze Gözalan oyunculuğu bıraktı. 61 yaşındaki eski oyuncu, mide ameliyatıyla tam 101 kilo vererek adeta başka birine dönüştü. Gamze Gözalan, geçtiğimiz yıl Habertürk'e verdiği röportajda, 'Kilolarım hayatımdan 10 yılımı aldı. Şişman olmam, benim oyunculuğumdan çok şey götürdü. Ne kadar barışık görünsem de ben kilolarımla barışık değildim. Kilo verdikten sonra beni tanıyamayan arkadaşlarım oldu.' demişti. Gözalan sektöre olan küslüğünü de açıklamış ve hayatına nefes eğitmeni, ilişki koçu, yaşam koçu olarak devam ettiğini belirtmişti.

Merve Ersoy
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
