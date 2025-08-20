Tam 101 Kilo Verdi! Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan'ın Değişimi ve Yeni Mesleğine Şaşıracaksınız

160 kilodan 59 kiloya düşen Gamze Gözalan oyunculuğu bıraktı. 61 yaşındaki eski oyuncu, mide ameliyatıyla tam 101 kilo vererek adeta başka birine dönüştü. Gamze Gözalan, geçtiğimiz yıl Habertürk'e verdiği röportajda, 'Kilolarım hayatımdan 10 yılımı aldı. Şişman olmam, benim oyunculuğumdan çok şey götürdü. Ne kadar barışık görünsem de ben kilolarımla barışık değildim. Kilo verdikten sonra beni tanıyamayan arkadaşlarım oldu.' demişti. Gözalan sektöre olan küslüğünü de açıklamış ve hayatına nefes eğitmeni, ilişki koçu, yaşam koçu olarak devam ettiğini belirtmişti.