Tam 101 Kilo Verdi! Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan'ın Değişimi ve Yeni Mesleğine Şaşıracaksınız
1997 yılında yayınlanan ve büyük ses getiren Baskül Ailesi 16 bölüm sürse de unutulmaz yapımlardan biri olmuştu. Dolunay Soysert, Şafak Sezer, Çiçek Dilligil, Şoray Uzun ve daha pek çok ünlü ismin yer aldığı dizide oynayan isimlerden biri de Gamze Gözalan'dı. Dönemin popüler isimlerinden biri olan Gamze Gözalan, verdiği 101 kiloyla gündem oldu. Gözalan'ın değişimi ve yeni mesleği şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1997 yılında izlediğimiz Baskül Ailesi döneme damga vuran dizilerden biriydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gamze Gözalan dizide Fidan karakterine hayat veriyordu.
Baskül Ailesi'nin Fidan'ı tam 101 kilo verdi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın