Takıntı mı Yoksa Aşk mı Olduğunu Anlamanın 11 Yolu
Karşındaki kişiye aşık mısın? Yoksa bu sadece bitmek bilmeyen bir takıntı mı? Takıntı ile aşkın belirtileri birbirine çok benzese de dikkatli olduğunda bunun tam olarak ne olduğunu fark edebilirsin. Bakalım seninki takıntı mı yoksa gerçek aşk mı, hadi öğrenmeye!
1. Aşksa özgür hissedersin, takıntıysa boğucudur.
2. Aşk karşılıklıyken takıntı tek kişiliktir.
3. Aşkta iç huzurunu bulurken takıntıda kaygılanırsın.
4. Aşk zaman tanırken takıntı hemen olsun ister.
5. Aşıkken o hayatının bir parçasıyken takıntıda hayatının merkezidir.
6. Takıntıda kafanda birini yaratırsın.
7. Aşk seni güçlendirirken takıntı yorar.
8. Aşkta sınırlar varken takıntı sınır tanımaz.
9. Aşkta değer verirken takıntıda kontrol etmek istersin.
10. Aşk sana alan tanırken takıntı seni izole eder.
11. Takıntıda sessiz beklentilerin içinde sıkışırsın.
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
