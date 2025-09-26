onedio
Takıntı mı Yoksa Aşk mı Olduğunu Anlamanın 11 Yolu

Begüm
26.09.2025 - 23:03

Karşındaki kişiye aşık mısın? Yoksa bu sadece bitmek bilmeyen bir takıntı mı? Takıntı ile aşkın belirtileri birbirine çok benzese de dikkatli olduğunda bunun tam olarak ne olduğunu fark edebilirsin. Bakalım seninki takıntı mı yoksa gerçek aşk mı, hadi öğrenmeye!

1. Aşksa özgür hissedersin, takıntıysa boğucudur.

Aşkta kendini olduğun gibi ifade edebilir, bireyselliğini ve özünü koruyabilirsin. Aşk seni geliştirirken besler. Takıntıdaysa o özgürlüğü hissedemezsin. Kıskançlık, kısıtlama ve kontrol daha ön plandadır. Nefes almak yerine boğulduğunu ve sıkıştığını hissedersin.

2. Aşk karşılıklıyken takıntı tek kişiliktir.

Gerçek aşkta iki taraf da birbirine karşı hisseder. Ama takıntı sadece senin zihninde büyür. Karşındaki kişi bunu hissetmez ya da senin kadar yoğun yaşamaz. Karşılık göremediğinde de incinirsin çünkü aslında tek başınasındır.

3. Aşkta iç huzurunu bulurken takıntıda kaygılanırsın.

Aşık olduğunda içini bir güven kaplar. Onu düşündüğünde kalbin ısınır, rahat hissedersin. Kalbin ve zihnin rahattır. Ama takıntı seni sürekli acaba sorularıyla yorar. Aklın durmaz, kalbin sıkışır. Durmadan en kötü kısmı düşünürsün. Takıtnıların arasında kaybolursun.

4. Aşk zaman tanırken takıntı hemen olsun ister.

Aşkta duygular yavaş yavaş büyür, sabredersin. Takıntıda ise hemen ilgi, hemen cevap, hemen bağlılık beklersin. Bekledikçe gerginleşirsin. Bu da seni zaman içinde yıpratır. İstediğin bir şey olmadığında delirmeye çok yakınsındır ama aşkta beklersin, sabredersin.

5. Aşıkken o hayatının bir parçasıyken takıntıda hayatının merkezidir.

Aşık olduğunda işin, arkadaşların, hobilerin ve hayatın bir yandan devam eder. Ama takıntıda her şey onun etrafında döner. Günün onunla başlar, onunla biter. Kendi hayatını ikinci plana atarsın. Onunla bir şey yapmak için planlarını ertelersin. Her şeyi ona göre ayarlarsın.

6. Takıntıda kafanda birini yaratırsın.

Aşık olduğunda onun kusurlarını bile kabul edersin çünkü onu gerçeğiyle ve olduğu haliyle seversin. Takıntıda ise onu idealize edersin, hayalindeki gibi görürsün. Gerçek yüzünü gördüğünde hayal kırıklığı yaşarsın çünkü sevdiğin kişi o değil, senin yarattığın versiyonudur.

7. Aşk seni güçlendirirken takıntı yorar.

Aşk enerjini yükseltir, yüzünü güldürür. Takıntıysa seni aşağı çeker, bitkin hissettirir. Ne yapsan yetmez gibi gelir. İçten içe yorulursun ama duramazsın. Bu yüzden bu ilişkide güçleniyor musun yoksa yoruluyor musun ona karar vermelisin.

8. Aşkta sınırlar varken takıntı sınır tanımaz.

Aşkta karşı tarafın alanına saygı duyarsın ama takıntılı olduğunda, sürekli yazmak, takip etmek, merak etmek istersin. “Sadece sevdiğim için yapıyorum” desen bile bu davranışlar sınır ihlalidir. Ve zamanla seni de, onu da rahatsız eder. İkinizin arasında bir sınır kalmaz.

9. Aşkta değer verirken takıntıda kontrol etmek istersin.

Onun ne istediğine kulak verirsin, seçimlerine saygı duyarsın. Ama takıntı olduğunda hep senin istediğin olsun istersin. Ne giyeceğine, kimle konuşacağına karışmaya başlarsın. Bu, sevgi değil zarar verici bir denetimdir. Öyle ki karşındaki kişiyi veya o seni kontrol etmeye çalıştıkça yıpranırsınız.

10. Aşk sana alan tanırken takıntı seni izole eder.

Aşıkken hem onunla hem kendinle ilgilenirsin. Takıntıda ise tüm enerjini ona yönlendirirsin. Kendini, hobilerini, arkadaşlarını ihmal etmeye başladıkça yalnızlaştığını fark edersin. Ama bunu fark ettiğinde de pek çok şey için artık oldukça geç olmuştur...

11. Takıntıda sessiz beklentilerin içinde sıkışırsın.

Aşıkken ne hissettiğini anlatırsın, konuşursun, çözüm ararsın. Ama takıntı seni susturur ve bekletir. Bir köşede beklersin ki o anlasın, hissetsin, karşılık versin. Ama kimse seni sen söylemeden anlayamaz. Böylece bu döngüde sıkışıp kalırsın.

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
