Survivor Hikmet'in Yeni Paylaşımından Şerbo Leman'ın Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Esra Demirci
16.08.2025 - 16:32

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

16 Ağustos Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Survivor 2025’in dikkat çeken isimlerinden Hikmet Tuğsuz, farklı suçlamalar nedeniyle uzun süre gündemde kalmıştı.

Survivor'la tanıdığımız Hikmet Tuğsuz, hakkında yakalama kararı olduğu için Türkiye'ye dönmeyip Survivor'dan kendi isteğiyle ayrılmıştı. Türkiye'ye ne zaman döneceği merak edilen Hikmet, şimdi de soluğu Tayland'da aldı.

Detaylar:

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezon boyunca Leman karakterini canlandıran Sevim Erdoğan, Kısa Kafası programına konuk oldu.

Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezon boyunca Leman karakterini canlandıran Sevim Erdoğan, Kısa Kafası programına konuk oldu. Dizinin 4. sezonunda yer almayacak olan Erdoğan, Leman karakteri hakkında açıklamalarda bulundu.

Detaylar:

Son olarak 2018 yılında yayınlanan Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde izlediğimiz Kenan İmirzalıoğlu, A.B.İ. dizisiyle geri dönüyor.

Yalı Çapkını'nın ardından hangi projeyle televizyona geri döneceği merak edilen Afra Saraçoğlu'nun Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolde yer alacağı A.B.İ. dizisiyle geri döneceği iddia edilmişti. Birsen Altuntaş, Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu partnerliği iddiasına yanıt verdi.

Detaylar:

MasterChef Türkiye’de yarışmacılar, kırmızı ve mavi takım mücadelesinin ardından bireysel performanslarıyla 7. eleme adayı olmamak için kıyasıya yarıştı.

MasterChef Türkiye’de heyecan dorukta! Bu hafta yarışmacılar mutfakta tüm hünerlerini sergilerken, eleme potasına kimlerin girdiği merak konusu oldu.

Detaylar:

