MasterChef Eleme Adayları! 15 Ağustos MasterChef Eleme Potasına Kim Gitti?

Dün gece şefler, yarışmacılardan yenidünya kebabı hazırlamalarını istedi. Bu turda hem yaratıcılık hem de lezzet ön plana çıktı. Yarışmacılar, 7. eleme adayı olmamak için tüm hünerlerini sergiledi.

15 Ağustos MasterChef’te Son İkiye Kalan İsimler

Gecenin finalinde son ikiye Hilal ve Cansu kaldı. Şeflerin titiz değerlendirmesi sonucunda, MasterChef Türkiye’nin 7. eleme adayı Cansu oldu.

Önceki Bölümlerde Kimler Eleme Adayı Oldu?

MasterChef Türkiye’nin önceki bölümlerinde eleme potasına giren isimler ise şunlar olmuştu:

Çağlar

Ayten

Merve

Çağatay

İlhan

İhsan

MasterChef Türkiye’de her bölümde eleme heyecanı devam ediyor. İzleyiciler, “MasterChef’te eleme adayları kim?” sorusunun cevabını merakla takip ediyor.