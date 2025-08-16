onedio
MasterChef Eleme Adayları! 15 Ağustos MasterChef Eleme Potasına Kim Gitti?

MasterChef Eleme Adayları! 15 Ağustos MasterChef Eleme Potasına Kim Gitti?

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.08.2025 - 14:18

MasterChef Türkiye’de heyecan dorukta! Bu hafta yarışmacılar mutfakta tüm hünerlerini sergilerken, eleme potasına kimlerin girdiği merak konusu oldu. Her bölümde izleyiciler, MasterChef’te hangi isimlerin eleme adayı olduğunu ve kimlerin potada mücadele edeceğini öğrenmek için ekran başına kilitleniyor. Eğer sen de “MasterChef’te eleme adayları kim?” ve “15 Ağustos MasterChef’te kim eleme potasına girdi?” sorularının yanıtını merak ediyorsan, bu hafta yaşananları detaylarıyla takip edebilirsin.

MasterChef Türkiye’de yarışmacılar, kırmızı ve mavi takım mücadelesinin ardından bireysel performanslarıyla 7. eleme adayı olmamak için kıyasıya yarıştı.

MasterChef Türkiye’de yarışmacılar, kırmızı ve mavi takım mücadelesinin ardından bireysel performanslarıyla 7. eleme adayı olmamak için kıyasıya yarıştı.

Dün gece şefler, yarışmacılardan yenidünya kebabı hazırlamalarını istedi. Bu turda hem yaratıcılık hem de lezzet ön plana çıktı. Yarışmacılar, 7. eleme adayı olmamak için tüm hünerlerini sergiledi. 

15 Ağustos MasterChef’te Son İkiye Kalan İsimler

Gecenin finalinde son ikiye Hilal ve Cansu kaldı. Şeflerin titiz değerlendirmesi sonucunda, MasterChef Türkiye’nin 7. eleme adayı Cansu oldu.

Önceki Bölümlerde Kimler Eleme Adayı Oldu?

MasterChef Türkiye’nin önceki bölümlerinde eleme potasına giren isimler ise şunlar olmuştu:

  • Çağlar

  • Ayten

  • Merve

  • Çağatay

  • İlhan

  • İhsan

MasterChef Türkiye’de her bölümde eleme heyecanı devam ediyor. İzleyiciler, “MasterChef’te eleme adayları kim?” sorusunun cevabını merakla takip ediyor.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
