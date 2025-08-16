MasterChef Eleme Adayları! 15 Ağustos MasterChef Eleme Potasına Kim Gitti?
MasterChef Türkiye’de heyecan dorukta! Bu hafta yarışmacılar mutfakta tüm hünerlerini sergilerken, eleme potasına kimlerin girdiği merak konusu oldu. Her bölümde izleyiciler, MasterChef’te hangi isimlerin eleme adayı olduğunu ve kimlerin potada mücadele edeceğini öğrenmek için ekran başına kilitleniyor. Eğer sen de “MasterChef’te eleme adayları kim?” ve “15 Ağustos MasterChef’te kim eleme potasına girdi?” sorularının yanıtını merak ediyorsan, bu hafta yaşananları detaylarıyla takip edebilirsin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye’de yarışmacılar, kırmızı ve mavi takım mücadelesinin ardından bireysel performanslarıyla 7. eleme adayı olmamak için kıyasıya yarıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın