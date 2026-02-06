Şubat 2026 Citroen Fiyat Listesi! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
Fransız otomobil devi Citroen, Şubat ayı fiyat listesini duyurdu. Stellantis grubunun bir parçası olan Citroen, yılın ikinci ayında Türkiye'deki en popüler otomobiller listesinde yer alan C serisi otomobilleri C3, C4 ve C5 ile gündemde olmaya hazırlanıyor. Markanın en yeni modeli Citroen Yeni C5 Aircross Hybrid 145 de otomobil piyasasına hızlı bir giriş yaptı. 2026 model C serisi alıcıyla buluşmaya hazır. Peki, Şubat ayında Citroen C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee modellerinin fiyatları ne kadar?
İşte, Citroen'in Şubat ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi
Citroen Fiyat Listesi: Şubat 2026
Citroen Elektrikli C3 Fiyat Listesi Şubat 2026
Citroen C3 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Şubat 2026
Citroen Elektrikli C3 Aircross Fiyat Listesi Şubat 2026
Citroen C4 X Fiyat Listesi Şubat 2026
Citroen Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi Şubat 2026
Citroen C4 Fiyat Listesi Şubat 2026
Citroen Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Şubat 2026
Citroen Yeni C5 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Şubat 2026
Citroen Yeni ë-C5 Aircross Fiyat Listesi Şubat 2026
Citroen Ami Fiyat Listesi Şubat 2026
Citroen Berlingo Fiyat Listesi Şubat 2026
Citroen Berlingo Van Fiyat Listesi Şubat 2026
