Şubat 2026 Cupra Fiyat Listesi! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Dünyaca ünlü otomobil üreticisi Cupra, Şubat ayına özel fiyatlarını duyurdu. Firmanın en popüler modellerinden biri olan Formentor, geçen yılın son ayında 2.571.000 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulmuştu. Şimdi ise Şubat 2026'da 2.651.000 TL başlangıç fiyatlarıyla tüketicilere sunuluyor.

Uyarı: Aşağıda Cupra tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları' bulunmaktadır. Bu fiyatlar, firmanın resmi internet sitesinden alınmıştır ve dönemsel kampanyalar, ödeme seçenekleri ya da seçilen opsiyonel özelliklere bağlı olarak değişebilir.