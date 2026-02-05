onedio
Şubat 2026 Cupra Fiyat Listesi! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.02.2026 - 11:46

Cupra, otomobil dünyasında kendine has tarzı, sportif ve zarif tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Volkswagen Grubu bünyesinde yer alan Cupra, çevre dostu yaklaşımıyla da otomobil meraklılarının ilgisini çekmeyi başarıyor. Şubat ayında, Ateca, Born, Leon, Terramar ve Formentor modellerinin fiyatları güncellendi.

Peki, Şubat 2026'da Cupra Ateca, Born, Leon, Terramar ve Formentor modellerinin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Cupra'nın Şubat ayı fiyatları:

Kaynak: https://www.cupraofficial.com.tr/
Cupra Fiyat Listesi: Şubat 2026

Dünyaca ünlü otomobil üreticisi Cupra, Şubat ayına özel fiyatlarını duyurdu. Firmanın en popüler modellerinden biri olan Formentor, geçen yılın son ayında 2.571.000 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulmuştu. Şimdi ise Şubat 2026'da 2.651.000 TL başlangıç fiyatlarıyla tüketicilere sunuluyor.

Uyarı: Aşağıda Cupra tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları' bulunmaktadır. Bu fiyatlar, firmanın resmi internet sitesinden alınmıştır ve dönemsel kampanyalar, ödeme seçenekleri ya da seçilen opsiyonel özelliklere bağlı olarak değişebilir.

Cupra Formentor Fiyat Listesi Şubat 2026

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) - MY25 Noter Harcı Hariç Fiyatı: 2.651.000 TL I MY25 Noter Harcı Dahil Anahtar Teslim Fiyatı: 2.655.395 TL 

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) - MY25 Noter Harcı Hariç Fiyatı: 3.117.000 TL I MY25 Noter Harcı Dahil Anahtar Teslim Fiyatı: 3.122.172 TL 

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) - MY25 Noter Harcı Hariç Fiyatı: 3.429.000 TL I MY25 Noter Harcı Dahil Anahtar Teslim Fiyatı: 3.434.692 TL 

  • Formentor 2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive VZ Benzinli - MY25 Noter Harcı Hariç Fiyatı: 6.181.000 TL I MY25 Noter Harcı Dahil Anahtar Teslim Fiyatı: 6.191.261 TL 

(ŞUBAT AYINA ÖZEL FIRSATLARLA)

Cupra Terramar Fiyat Listesi Şubat 2026

Cupra Terramar Fiyat Listesi Şubat 2026

  • Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) - MY25 Noter Harcı Hariç Fiyatı: 3.116.000 TL I MY25 Noter Harcı Dahil Anahtar Teslim Fiyatı: 3.121.170 TL

  • Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) - MY25 Noter Harcı Hariç Fiyatı: 3.666.000 TL I MY25 Noter Harcı Dahil Anahtar Teslim Fiyatı: 3.672.087 TL 

  • Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) - MY25 Noter Harcı Hariç Fiyatı: 4.253.000 TL I MY25 Noter Harcı Dahil Anahtar Teslim Fiyatı: 4.260.065 TL 

Cupra Leon Fiyat Listesi Şubat 2026

  • Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) - MY25 Noter Harcı Hariç Fiyatı: 3.079.000 TL I MY25 Noter Harcı Dahil Anahtar Teslim Fiyatı: 3.084.108 TL 

Cupra Born Fiyat Listesi Şubat 2026

  • Born 150 kW (204 PS) / 77 kWh Elektrikli (BEV) - MY24 Noter Harcı Hariç Fiyatı: 2.189.029 TL I MY24 Noter Harcı Dahil Anahtar Teslim Fiyatı: 2.192.666 TL 

