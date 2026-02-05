onedio
Şubat 2026 Lexus Fiyat Listesi! İşte Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX ve LS Güncel Fiyatları

Japon otomobil üreticisi Lexus, Şubat ayı fiyatlarını duyurdu. 1989 yılından beri Toyota'nın bünyesinde faaliyet gösteren Lexus, lüks otomobil pazarında ödül kazanan SUV modelleri ile otomobil tutkunlarının tercihi olmayı sürdürüyor. Yıllardır ABD'de en çok satılan otomobiller listesindeki yerini koruyan marka, Toyota kalitesini lüksle birleştirerek Türkiye'deki sürücülerin de ilgisini çekmeyi başarıyor. Peki, Şubat 2026'da Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX, LM ve LS modellerinin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Lexus Şubat ayı kampanyaları ve güncel fiyat listeleri

Lüks otomobil sektörünün öncü firmalarından Lexus, Şubat ayında güncellenen fiyatlarını duyurdu. Japon otomobil üreticisi Toyota'nın prestijli markası Lexus, en popüler modellerinden biri olan LBX Hybrid'i, Ocak ayında olduğu gibi 3.145.000 TL'den başlayan fiyatlarla otomobil severlerin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Uyarı: Aşağıda, Lexus tarafından belirlenmiş olan '2026 ve 2025 Model Anahtar Teslim Tavsiye Fiyatları' bulunmaktadır. Fiyatlar, markanın resmi internet sitesinden alınmıştır. Ancak dönemli kampanyalar, ödeme seçenekleri ve ekstra özelliklerin eklenmesi ile fiyatlarda değişiklik söz konusu olabilir! 

LBX Hybrid Tavsiye Edilen 2026 MY Anahtar Teslim Fiyatı: 

  • LBX E-CVT 1490 cc - 3.145.000 TL

  • LBX Elegant E-CVT 1490 cc - 3.300.000 TL

  • LBX Emotion E-CVT 1490 cc - 3.380.000 TL 

  • LBX Relax E-CVT 1490 cc - 3.995.000 TL

  • LBX Cool E-CVT 1490 cc - 4.145.000 TL

LBX Hybrid Tavsiye Edilen 2025 MY Anahtar Teslim Fiyatı: 

  • LBX E-CVT 1490 cc - 2.995.000 TL

  • LBX Elegant E-CVT 1490 cc - 3.150.000 TL

  • NX 350h 4x4 Business Plus E-CVT 2487 cc - 7.600.000 TL 

  • NX 350h 4x4 Executive E-CVT 2487 cc - 8.500.000 TL 

  • NX 350h 4x4 Exclusive E-CVT 2487 cc - 9.250.000 TL

(Tavsiye Edilen 2026 MY Anahtar Teslim Fiyatı)

  • RX 350h AWD Executive E-CVT 2487 cc - 10.500.000 TL 

  • RX 350h AWD Exclusive E-CVT 2487 cc - 11.350.000 TL

(Tavsiye Edilen 2026 MY Anahtar Teslim Fiyatı)

  • RX 500h AWD F Sport 6AT 2393 cc - (Model Yılı: 2026) - 12.250.000 TL

  • RX 500h AWD F Sport 6AT 2393 cc - (Model Yılı: 2025) - 11.650.000 TL

LM Hybrid Tavsiye Edilen 2026 MY Anahtar Teslim Fiyatı

  • LM 350h 4 Koltuklu E-CVT 2487 cc - 19.950.000 TL 

  • LM 350h 7 Koltuklu E-CVT 2487 cc - 17.250.000 TL 

LM Hybrid Tavsiye Edilen 2025 MY Anahtar Teslim Fiyatı

  • LM 350h 4 Koltuklu E-CVT 2487 cc - 18.850.000 TL

