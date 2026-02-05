Şubat 2026 Lexus Fiyat Listesi! İşte Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX ve LS Güncel Fiyatları

Lüks otomobil sektörünün öncü firmalarından Lexus, Şubat ayında güncellenen fiyatlarını duyurdu. Japon otomobil üreticisi Toyota'nın prestijli markası Lexus, en popüler modellerinden biri olan LBX Hybrid'i, Ocak ayında olduğu gibi 3.145.000 TL'den başlayan fiyatlarla otomobil severlerin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Uyarı: Aşağıda, Lexus tarafından belirlenmiş olan '2026 ve 2025 Model Anahtar Teslim Tavsiye Fiyatları' bulunmaktadır. Fiyatlar, markanın resmi internet sitesinden alınmıştır. Ancak dönemli kampanyalar, ödeme seçenekleri ve ekstra özelliklerin eklenmesi ile fiyatlarda değişiklik söz konusu olabilir!