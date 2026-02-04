onedio
Şubat 2026 SsangYong Fiyat Listesi! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

Şubat 2026 SsangYong Fiyat Listesi! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.02.2026 - 12:04

Güney Kore'nin önde gelen otomobil üreticilerinden SsangYong, Şubat ayında güncellenen fiyatlarını duyurdu. 1954 yılından bu yana, güç ve dayanıklılığı temsil eden otomobilleriyle tanınan marka, Türkiye'deki SUV otomobil pazarında da önemli bir yer tutuyor. Ayrıca, sürücülerine sunduğu yüksek kalite ve performans standartlarıyla pazardaki payını artırıyor. Peki, SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand, Tivoli ve Korando modelleri Şubat ayında ne kadar oldu? 

İşte, SsangYong Şubat ayı fiyat listesi:

Kaynak: https://www.ssangyong.com.tr/
SsangYong Fiyat Listesi

Güney Kore'nin otomobil sektöründeki öncülerinden SsangYong, Şubat ayı için yeni fiyat listesini 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek şekilde açıkladı. Firmanın en çok tercih edilen modellerinden biri olan Actyon, Şubat ayında 3.160.432 TL başlangıç fiyatıyla tüketicilere sunuluyor.

Uyarı: SsangYong tarafından yayınlanan 'Tavsiye Edilen Perakende Fiyat Listesi' aşağıda yer alıyor. Fiyatların, SsangYong'un resmi web sitesinden alındığını ve dönemsel kampanyalar, ödeme yöntemleri ve ek seçeneklere bağlı olarak değişebileceğini hatırlatmak isteriz.

Ssangyong Musso EV Fiyat Listesi Şubat 2026

Ssangyong Musso EV Fiyat Listesi Şubat 2026
  • Musso EV 4x2 Elektrikli (2025) - 2.460.853  TL

Ssangyong Torres EVX Fiyat Listesi Şubat 2026

Ssangyong Torres EVX Fiyat Listesi Şubat 2026

  • Torres EVX 4x2 Elektrikli Panoramik Cam Tavan (2025) - 2.442.439 TL

  • Torres EVX 4x2 Elektrikli Panoramik Cam Tavan (2026) (Uzaktan Erişim) - 2.487.269 TL

Ssangyong Actyon Fiyat Listesi Şubat 2026

Ssangyong Actyon Fiyat Listesi Şubat 2026

  • KGM ACTYON 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 A/T (2025) - 3.160.432 TL

  • KGM ACTYON 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 A/T (Panoramik Cam Tavan) (2025) - 3.460.432 TL

Ssangyong Torres Fiyat Listesi Şubat 2026

Ssangyong Torres Fiyat Listesi Şubat 2026

  • TORRES 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2 (2025) - 2.793.870 TL

  • TORRES 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 (2025) - 2.958.870 TL

Ssangyong Musso Grand Fiyat Listesi Şubat 2026

Ssangyong Musso Grand Fiyat Listesi Şubat 2026

  • MUSSO GRAND D2.2 4X2 A/T PLATINUM PLUS - (2025 GSR) - 1.915.662 TL

  • MUSSO GRAND D2.2 4X4 A/T PLATINUM PLUS - (2025 GSR) - 2.804.603 TL

Ssangyong Korando Fiyat Listesi Şubat 2026

Ssangyong Korando Fiyat Listesi Şubat 2026
  • KORANDO 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Platinum (2025) - 2.260.432 TL

Ssangyong Tivoli Fiyat Listesi Şubat 2026

Ssangyong Tivoli Fiyat Listesi Şubat 2026
  • TİVOLİ 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Deluxe (2025) - 1.790.432 TL

