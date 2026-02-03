onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Şubat 2026 Toyota Fiyat Listesi! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Şubat 2026 Toyota Fiyat Listesi! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Toyota
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.02.2026 - 16:02

Japon otomobil üreticisi Toyota, Şubat ayında geçerli fiyat listelerini yayımladı. 1937 yılından bu yana kalitesi ve motor performansı ile adından söz ettiren Toyota, ödün vermediği güvenilirlik standartlarıyla da otomobil sektöründe liderliğini koruyor. Avrupa'nın en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Toyota, son yıllarda SUV hibrit modelleri ve elektrikli otomobilleriyle de günümüz teknolojisinin öncüleri arasında yerini alıyor. Peki, Şubat ayında Toyota Corolla, Yeni Corolla Cross, Yaris, Yaris Cross, Camry, CHR, RAV4, Hilux ve Yeni Land Cruiser Prado modellerinin fiyatları ne kadar?

İşte, Toyota'nın Şubat ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.toyota.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Toyota Fiyat Listesi

Toyota Fiyat Listesi

Japon otomobil sektörünün önde gelen markası Toyota, Şubat ayı kampanyalarını duyurdu. 2026 model otomobiller için özel olarak tasarlanmış Şubat ayı kampanyaları, otomobil pazarında rekabeti artırmaya hazır. Toyota'nın 'Şubat Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlarını' aşağıdaki bölümde bulabilirsiniz.

Uyarı: Toyota'nın resmi internet sitesinden alınan ve firma tarafından belirlenen fiyatlar, kampanyaların sınırlı sayısı, ödeme seçenekleri ve ekstra opsiyonlar nedeniyle değişebilir. Ayrıca fiyat listelerinin altında model yılı belirtilen otomobillerin henüz 2025 modelleri satışta. 

Toyota Corolla Fiyat Listesi Şubat 2026

Toyota Corolla Fiyat Listesi Şubat 2026

  • 1.5 Vision Plus Multidrive S - 1.699.000 TL

  • 1.5 Dream Multidrive S - 1.940.000 TL

  • 1.5 Dream X-Pack Multidrive S - 2.030.000 TL

  • 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 2.225.000 TL

  • 1.5 Passion X-Pack Multidrive S - 2.600.000 TL

(Tavsiye Edilen Şubat Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Corolla Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2026

Toyota Corolla Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2026

  • 1.8 Hybrid Dream e-CVT - Hybrid'e Özel ÖTV Oranı ile Fiyatlar: 2.495.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 2.379.000 TL

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 2.498.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.829.500 TL

(Tavsiye Edilen Şubat Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yeni Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2026

Toyota Yeni Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2026

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.534.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.775.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 3.220.000 TL

(Tavsiye Edilen Şubat Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar) - Model Yılı: 2025

Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2026

Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2026

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT** 2.150.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.460.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT*** 2.850.000 TL

(Tavsiye Edilen Şubat Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Toyota Corolla Hatchback Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2026

Toyota Corolla Hatchback Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2026

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.157.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.468.000 TL

  • 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT** 2.468.000 TL 

(Tavsiye Edilen Şubat Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yaris Cross Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2026

Toyota Yaris Cross Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2026

  • 1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT 2.269.000 TL

  • 1.5 Hybrid Flame 130 HP e-CVT 2.658.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVT 2.683.000 TL 

(Tavsiye Edilen Şubat Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yaris Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2026

Toyota Yaris Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2026

  • 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.934.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.292.000 TL

(Tavsiye Edilen Şubat Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yeni Land Cruiser Prado Fiyat Listesi Şubat 2026

Toyota Yeni Land Cruiser Prado Fiyat Listesi Şubat 2026
  • 2.8 D-4D 8 A\T Yeni Land Cruiser Prado 12.000.000 TL 

(Tavsiye Edilen Şubat Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar) - Model Yılı: 2025

Toyota Hilux Fiyat Listesi Şubat 2026

Toyota Hilux Fiyat Listesi Şubat 2026

  • 2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T 2.455.000 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T 3.860.000 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T 4.145.000 TL

  • 2.8 D-4D 4x4 GR SPORT A/T 4.995.000 TL 

(Tavsiye Edilen Şubat Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar) - Model Yılı: 2025

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Toyota Proace City Fiyat Listesi Şubat 2026

Toyota Proace City Fiyat Listesi Şubat 2026

  • 1.5 D 130 HP Dream A/T 1.584.000 TL

  • 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T 1.787.000 TL 

  • 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T 1.878.000 TL

(Tavsiye Edilen Şubat Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Proace City Cargo Fiyat Listesi Şubat 2026

Toyota Proace City Cargo Fiyat Listesi Şubat 2026

  • 1.5 D Vision M/T 1.222.000 TL

  • 1.5 D Dream M/T 1.276.000 TL

(Tavsiye Edilen Şubat Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın