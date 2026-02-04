onedio
Şubat 2026 BMW Fiyat Listesi! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.02.2026 - 08:43

Almanya'nın prestijli otomobil üreticisi BMW, Şubat ayı fiyat listelerini yayımladı. Lüks ve konforu bir arada sunan otomobilleriyle BMW, geçen yıl dünya çapında en değerli üçüncü otomobil markası ünvanının sahibi oldu. Markanın 2026 model otomobilleri, güncel fiyatları ile bir kez daha otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeye hazır. Peki, Şubat ayında BMW'nin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i serilerinin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte BMW'nin Şubat ayı güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.bmw.com.tr/
BMW Şubat 2026 Fiyat Listesi

Alman otomobil üreticisi BMW, 2026 model araçlarının güncellenen fiyatlarını 4 Şubat'tan itibaren geçerli olacak şekilde duyurdu. 'Perakende Satış Azami Fiyat Listesinde' yer alan otomobiller arasında BMW 1 serisi, başlangıç fiyatı olarak 3.698.700 TL'yi gösterirken, BMW X1 modeli ise Şubat ayı itibarıyla 5.409.400 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicinin beğenisine sunuldu.

Uyarı: BMW tarafından belirlenen 'Azami Satış Fiyatları' aşağıdaki listede yer alıyor. Markanın web sitesinden alınan fiyatların, döneme özel kampanyalar, ödeme yöntemleri ve ekstra opsiyonlara bağlı olarak değişebileceğini ise unutmamalısınız.

BMW 1 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2026

  • BMW 120 Sport Line Mild Hybrid - Benzin 3.698.700 TL 

  • BMW 120 M Sport Mild Hybrid - Benzin 4.206.200 TL

BMW 2 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2026

  • BMW 220 Gran Coupé Sport Line Mild Hybrid - Benzin 156 + 20* bg - 4.152.600 TL 

  • BMW 220 Gran Coupé M Sport Mild Hybrid - Benzin 156 + 20* bg - 4.427.700 TL

BMW 2 Serisi Active Tourer Fiyat Listesi Şubat 2026

  • BMW 230e xDrive Active Tourer Luxury Line Plug-in Hybrid - Benzin 4.965.100 TL 

  • BMW 230e xDrive Active Tourer M Sport Plug-in Hybrid - Benzin 5.307.900 TL

BMW 3 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2026

  • BMW 320i Sedan Sport Line 5.347.300 TL

  • BMW 320i Sedan M Sport 5.791.000 TL

BMW 4 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2026

BMW 4 Serisi Coupe Fiyat Listesi

  • BMW 420i Coupé M Sport 6.627.400 TL

  • BMW 420i Coupé Edition M Sport 7.458.400 TL

BMW 4 Serisi Cabrio Fiyat Listesi

  • BMW 430i xDrive Cabrio M Sport  9.684.100 TL

BMW 4 Serisi Gran Coupe Fiyat Listesi

  • BMW 420i Gran Coupé M Sport Benzin 6.311.700 TL 

  • BMW 420i Gran Coupé Edition M Sport Benzin 7.138.300 TL

BMW 5 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2026

  • BMW 520i Sedan M Sport Mild Hybrid - Benzin 8.293.300 TL 

  • BMW 520i Sedan Edition M Sport Mild Hybrid - Benzin 8.816.000 TL 

BMW 520d xDrive Sedan Fiyat Listesi

  • BMW 520d xDrive Sedan M Sport Mild Hybrid - Dizel 10.886.800 TL

  • BMW 520d xDrive Sedan Edition M Sport Mild Hybrid - Dizel 11.979.900 TL

BMW 7 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2026

  • BMW 740d xDrive Sedan Pure Excellence Mild Hybrid - Dizel 20.316.300 TL

  • BMW 740d xDrive Sedan M ExcellenceMild Hybrid - Dizel 21.337.000 TL

BMW 8 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2026

BMW 8 Serisi Coupe Fiyat Listesi

  • BMW 840i xDrive Coupé M Sport Benzin 20.377.400 TL

BMW 8 Serisi Cabrio Fiyat Listesi

  • BMW 840i xDrive Cabrio M Sport Benzin 21.138.400 TL

BMW 8 Serisi Gran Coupe Fiyat Listesi

  • BMW 840i xDrive Gran Coupé M Sport Benzin 20.943.400 TL

BMW X1 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2026

  • BMW X1 xDrive25e X-Line Plug-in Hybrid - Benzin 5.409.400 TL

  • BMW X1 xDrive25e M Sport Plug-in Hybrid - Benzin 5.589.900 TL

BMW X1 sDrive Fiyat Listesi 

  • BMW X1 sDrive20i X-Line Mild Hybrid - Benzin 4.656.600 TL

  • BMW X1 sDrive20i M Sport Mild Hybrid - Benzin 4.912.900 TL

BMW X2 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2026

  • BMW X2 sDrive20i M Sport Mild Hybrid - Benzin - 5.427.800 TL
BMW Z4 Roadster Fiyat Listesi Şubat 2026

  • BMW Z4 sDrive30i M Sport 8.200.000 TL

BMW M Modelleri Fiyat Listesi Şubat 2026

  • Yeni BMW M2 M Benzin 14.316.300 TL 

  • Yeni BMW M3 Sedan Competition M xDrive M Benzin 18.013.000 TL 

  • BMW M3 Touring M xDrive M Benzin 18.296.200 TL 

  • BMW M4 Competition Coupé M xDrive M Benzin 18.680.500 TL

  • BMW M4 Competition Cabrio M xDrive M Benzin 19.051.100 TL 

  • BMW M5 Sedan M Plug-in Hybrid - Benzin 23.673.000 TL 

  • Yeni BMW M5 Touring M Plug-in Hybrid - Benzin 23.795.200 TL 

  • BMW i5 M60 xDrive Elektrik 9.718.000 TL 

  • BMW i5 M60 xDrive Touring Elektrik 9.810.300 TL 

  • BMW i7 M70 M Elektrik 15.543.800 TL 

  • BMW X1 M35i xDrive M Benzin 8.104.500 TL 

  • BMW X2 M35i xDrive M Benzin 8.210.300 TL

  • Yeni BMW iX M70 xDrive M Elektrikli 10.947.200 TL

BMW i4 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2026

  • Yeni BMW i4 eDrive40 M Sport 218 bG 5.798.800 TL

  • Yeni BMW i4 eDrive40 Edition M Sport 6.402.900 TL

BMW i5 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2026

  • BMW i5 eDrive40 M Sport Elektrik 6.903.500 TL

  • BMW i5 eDrive40 Edition M Sport Elektrik 7.321.800 TL

  • BMW i5 xDrive40 M Sport Elektrik 7.741.600 TL

  • BMW i5 xDrive40 Edition M Sport Elektrik 8.141.600 TL

  • BMW i5 xDrive40 Touring M Sport Elektrik 7.904.100 TL

  • BMW i5 xDrive40 Touring Edition M Sport Elektrik 8.304.500 TL

  • BMW i5 M60 xDrive M Elektrik 9.718.000 TL

  • BMW i5 M60 xDrive Touring M Elektrik 9.810.300 TL

BMW i7 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2026

  • BMW i7 xDrive60 Pure Excellence 13.823.400 TL

  • BMW i7 xDrive60 M Excellence 14.327.800 TL

  • Yeni BMW i7 M70 xDrive 15.543.800 TL

BMW iX1 Fiyat Listesi Şubat 2026

  • BMW iX1 eDrive20 Sport Line Elektrik 3.978.200 TL 

  • BMW iX1 eDrive20 X-Line Elektrik 4.187.400 TL

  • BMW iX1 eDrive20 M Sport Elektrik 4.286.900 TL

BMW iX2 Fiyat Listesi Şubat 2026

  • BMW iX2 eDrive20 Sport Line Elektrik 4.037.500 TL 

  • BMW iX2 eDrive20 M Sport Elektrik 4.403.600 TL

BMW iX Fiyat Listesi Şubat 2026

  • Yeni BMW iX xDrive60 M Sport Elektrik 10.006.800 TL 

  • Yeni BMW iX M70 xDrive M Elektrik 10.947.200 TL

