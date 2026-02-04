Şubat 2026 BMW Fiyat Listesi! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

Almanya'nın prestijli otomobil üreticisi BMW, Şubat ayı fiyat listelerini yayımladı. Lüks ve konforu bir arada sunan otomobilleriyle BMW, geçen yıl dünya çapında en değerli üçüncü otomobil markası ünvanının sahibi oldu. Markanın 2026 model otomobilleri, güncel fiyatları ile bir kez daha otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeye hazır. Peki, Şubat ayında BMW'nin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i serilerinin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte BMW'nin Şubat ayı güncel fiyat listesi