Şubat 2026 Seat Fiyat Listesi! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Seat
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.02.2026 - 16:01

İspanyol otomobil üreticisi SEAT, Şubat ayında güncellenen fiyatlarını duyurdu. Volkswagen Grubu'nun bir parçası olan SEAT, yıllara meydan okuyan popüler modelleri ve yenilenen tasarımıyla bir kez daha dikkat çekti. SEAT Ateca, 2026 modelleriyle fiyat listelerinde yerini alırken, Ibiza, Leon ve Arona'nın 2025 modelleri alıcının beğenisine sunuldu. Peki, Şubat ayında SEAT'ın Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco modellerinin fiyatları ne oldu?

İşte SEAT'ın Şubat ayı kampanyaları ve güncellenen fiyat listeleri

Kaynak: https://www.seat.com.tr/
Seat Fiyat Listesi

İspanyol otomobil devi SEAT, Şubat ayı fiyat listelerini resmi internet sitesinde yayımladı. Markanın güncel fiyat listesinde yer alan popüler model SEAT Ibiza, başlangıç fiyatı 1.649.726 TL olan 'Noter Harcı Dahil Anahtar Teslim' fiyat etiketiyle tüketicilerin karşısına çıktı.

Uyarı: SEAT tarafından açıklanan 'Noter Harcı Dahil Anahtar Teslim fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Ancak, markanın web sitesinden alınan bu fiyatların, dönemsel kampanyalar, sınırlı sayıda olan teklifler, ödeme seçenekleri ve ek opsiyonlar doğrultusunda değişebileceğini aklınızda bulundurmalısınız.

Seat İbiza Fiyat Listesi Şubat 2026

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style - 1.649.726 TL 

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR -  1.773.933 TL

(Model Yılı: 2025)

Seat Leon Fiyat Listesi Şubat 2026

  • 1.5 eHybrid (PHEV) 204 PS DSG FR - 2.934.860 TL

(Model Yılı: 2025)

Seat Arona Fiyat Listesi Şubat 2026

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style - 1.742.881 TL 

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR - 1.856.069 TL

(Model Yılı: 2025)

Seat Ateca Fiyat Listesi Şubat 2026

  • Ateca 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG Style Plus - 2.382.942 TL 

(Model Yılı: 2026)

