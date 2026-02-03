Şubat 2026 Seat Fiyat Listesi! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

İspanyol otomobil üreticisi SEAT, Şubat ayında güncellenen fiyatlarını duyurdu. Volkswagen Grubu'nun bir parçası olan SEAT, yıllara meydan okuyan popüler modelleri ve yenilenen tasarımıyla bir kez daha dikkat çekti. SEAT Ateca, 2026 modelleriyle fiyat listelerinde yerini alırken, Ibiza, Leon ve Arona'nın 2025 modelleri alıcının beğenisine sunuldu. Peki, Şubat ayında SEAT'ın Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco modellerinin fiyatları ne oldu?

İşte SEAT'ın Şubat ayı kampanyaları ve güncellenen fiyat listeleri