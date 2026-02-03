onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Şubat 2026 Nissan Fiyat Listesi! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Şubat 2026 Nissan Fiyat Listesi! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Nissan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.02.2026 - 16:02

Japon otomobil üreticisi Nissan, Şubat ayında güncellediği fiyatlarını açıkladı. Türkiye'de SUV segmentinin lider modellerinden biri olan Qashqai, 2026 model yılında yenilenen tasarımıyla Şubat ayında da göz doldurdu. Qashqai'nin hibrit ve elektrikli versiyonları için düzenlenen kampanyalar, otomobil severlerin beğenisini kazanmayı bekliyor. Peki, Şubat ayında Nissan Juke, Qashqai e-Power ve XTrail'in fiyatları ne oldu?

İşte, Nissan'ın Şubat ay güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nissan Fiyat Listesi: Şubat 2026

Nissan Fiyat Listesi: Şubat 2026

Japon otomobil üretim devi Nissan, 1 Şubat itibarıyla geçerli olması planlanan 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listelerini' kamuoyuyla paylaştı. Nissan'ın popüler modeli Qashqai'nin Şubat ayı için tavsiye edilen nakit alım indirimli fiyatları 2.576.900 TL başlangıç fiyatıyla listelerde yerini aldı.

Uyarı: Nissan'ın belirlediği ve resmi internet sitesinden temin ettiğimiz fiyatlar aşağıda listelenmiştir. Ancak bu fiyatların, aylık kampanyalar, ödeme seçenekleri ve ek opsiyonlar gibi faktörlere bağlı olarak değişebileceğini unutmayın.

Nissan Qashqai Fiyat Listesi Şubat 2026

Nissan Qashqai Fiyat Listesi Şubat 2026

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack 2.676.900 TL I Şubat Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.576.900 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 3.113.500 TL I Şubat Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.013.500 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 3.401.000 TL I Şubat Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.401.000 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 3.500.000 TL I Şubat Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.500.000 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 3.612.600 TL I Şubat Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.612.600 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 3.640.800 TL I Şubat Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.640.800 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 3.753.200 TL I Şubat Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.753.200 TL

Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Şubat 2026

Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Şubat 2026

  • e-POWER 190PS Skypack 3.514.900 TL

  • e-POWER 190PS N-Design 3.637.100 TL

  • e-POWER 190PS Platinum 3.748.900 TL

  • e-POWER 190PS Platinum Premium 4.087.000 TL

(Şubat Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı)

Nissan Juke Fiyat Listesi Şubat 2026

Nissan Juke Fiyat Listesi Şubat 2026

  • 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 1.800.300 TL I Şubat Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.700.300 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 2.187.900 TL I Şubat Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.087.900 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum 2.279.000 TL I Şubat Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.179.000 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Design 2.403.900 TL I Şubat Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.303.900 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Sport 2.403.900 TL I Şubat Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.303.900 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 2.483.000 TL I Şubat Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.383.000 TL

Nissan X-Trail Mild Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2026

Nissan X-Trail Mild Hybrid Fiyat Listesi Şubat 2026

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum - 4.329.700 TL

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium - 4.779.000 TL

(Model Yılı: 2025)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Şubat 2026

Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Şubat 2026

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia 1.175.200 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia 1.344.300 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.294.300 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia 1.460.700 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.410.700 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna 1.533.900 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.483.900 TL

  • EV L1 Tekna+ 2.141.200 TL

  • EV L2 Tekna 2.120.300 TL

(Model Yılı: 2025)

Yeni Nissan Townstar Combi Ev Fiyat Listesi Şubat 2026

Yeni Nissan Townstar Combi Ev Fiyat Listesi Şubat 2026

  • EV Designpack 2.414.300 TL

  • EV Platinum 2.465.800 TL

(Model Yılı: 2025)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın