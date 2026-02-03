Şubat 2026 Nissan Fiyat Listesi! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Japon otomobil üreticisi Nissan, Şubat ayında güncellediği fiyatlarını açıkladı. Türkiye'de SUV segmentinin lider modellerinden biri olan Qashqai, 2026 model yılında yenilenen tasarımıyla Şubat ayında da göz doldurdu. Qashqai'nin hibrit ve elektrikli versiyonları için düzenlenen kampanyalar, otomobil severlerin beğenisini kazanmayı bekliyor. Peki, Şubat ayında Nissan Juke, Qashqai e-Power ve XTrail'in fiyatları ne oldu?

İşte, Nissan'ın Şubat ay güncel fiyat listesi