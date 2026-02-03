Şubat 2026 BYD Fiyat Listesi! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Çin'in otomobil sektöründeki güçlü marka BYD, 3 Şubat itibariyle yeni fiyat listesini duyurdu. Hem C-SUV segmentinde hem de tamamen elektrikli otomobil pazarında yüksek performansı ve yenilikçi tasarımlarıyla lider konumda bulunan BYD, dünya çapında otomobil piyasalarını sarsmayı başardı. Geçen yıl gerçekleştirdiği satış rekorlarının ardından, BYD ATTO 3 modeli, Şubat ayında 2.249.000 TL, ATTO 2 ise 1.624.000 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.

Uyarı: BYD tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Liste Fiyatlarını' aşağıda görebilirsiniz. Markanın resmi internet sitesinden alınan fiyatların, sınırlı sayıda kampanya, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişebileceğini hatırlatmak isteriz.