onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Şubat 2026 BYD Fiyat Listesi! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Şubat 2026 BYD Fiyat Listesi! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.02.2026 - 16:01

Çin'in otomobil sektöründeki lider marası BYD, Şubat ayı fiyat listelerini yayımladı. 2023 yılında ATTO 3 modeliyle Türkiye pazarına adım atan BYD, elektrikli otomobil satışlarındaki liderliğini koruyor. Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'nın 2025 yılına dair üretim ve satış verileri, BYD'nin küresel arenada ne denli etkin bir konumda olduğunu ortaya koyuyor. Markanın sevilen modellerinin güncel fiyatları ise bu ay da Türkiye pazarında rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor. Peki, Şubat ayında BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DMi, Seal ve Seal U EV modellerinin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, BYD'nin Şubat ayı kampanyaları ve güncel fiyat listeleri

Kaynak: https://www.bydauto.com.tr
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güncel BYD Fiyat Listesi

Güncel BYD Fiyat Listesi

Çin'in otomobil sektöründeki güçlü marka BYD, 3 Şubat itibariyle yeni fiyat listesini duyurdu. Hem C-SUV segmentinde hem de tamamen elektrikli otomobil pazarında yüksek performansı ve yenilikçi tasarımlarıyla lider konumda bulunan BYD, dünya çapında otomobil piyasalarını sarsmayı başardı. Geçen yıl gerçekleştirdiği satış rekorlarının ardından, BYD ATTO 3 modeli, Şubat ayında 2.249.000 TL, ATTO 2 ise 1.624.000 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.

Uyarı: BYD tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Liste Fiyatlarını' aşağıda görebilirsiniz. Markanın resmi internet sitesinden alınan fiyatların, sınırlı sayıda kampanya, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişebileceğini hatırlatmak isteriz.

BYD ATTO 2 Fiyat Listesi Şubat 2026

BYD ATTO 2 Fiyat Listesi Şubat 2026

  • BYD ATTO 2 130 kW Boost - 1.624.000 TL 

  • BYD ATTO 2 130 kW Comfort - 1.734.000 TL

BYD DOLPHIN Fiyat Listesi Şubat 2026

BYD DOLPHIN Fiyat Listesi Şubat 2026
  • BYD DOLPHIN 150 kW Comfort - 1.784.000 TL

BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Şubat 2026

BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Şubat 2026
  • BYD ATTO 3 150 kW Design - 2.249.000 TL

BYD SEAL U EV Fiyat Listesi Şubat 2026

BYD SEAL U EV Fiyat Listesi Şubat 2026
  • BYD SEAL U EV 160 kW Design - 2.489.000 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BYD SEAL Fiyat Listesi Şubat 2026

BYD SEAL Fiyat Listesi Şubat 2026

  • BYD SEAL 160 kW Design 2.489.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.429.000 TL 

  • BYD SEAL 390 kW AWD Excellence - 4.077.000 TL

BYD SEALION 7 Fiyat Listesi Şubat 2026

BYD SEALION 7 Fiyat Listesi Şubat 2026

  • BYD SEALION 7 160kW Design - 2.489.000 TL 

  • BYD SEALION 7 390kW AWD Excellence - 4.190.000 TL

BYD HAN Fiyat Listesi Şubat 2026

BYD HAN Fiyat Listesi Şubat 2026
  • BYD HAN 380 kW AWD Executive - 4.873.000 TL

BYD TANG Fiyat Listesi Şubat 2026

BYD TANG Fiyat Listesi Şubat 2026
  • BYD TANG 380 kW AWD Flagship - 5.418.000 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın