Şubat 2026 Suzuki Fiyat Listesi! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Japon otomobil üreticisi Suzuki, Şubat ayında güncellediği otomobil fiyatlarını duyurdu. Motor performansı ve yüksek kalitesi ile tanınan Japon üretici, son yıllara damgasını vuran SUV hibrit modelleriyle otomobil meraklılarının gözdeleri arasında. Şirketin en popüler modelleri arasında yer alan S-Cross ve Vitara, bu ay 2026 modelleriyle satışta. Peki, Şubat ayında Suzuki'nin Swift, Vitara, SCross ve Jimny modellerinin yeni fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Suzuki'nin Şubat ayına özel kampanyaları ve güncel fiyat listesi: