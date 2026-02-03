onedio
Şubat 2026 Suzuki Fiyat Listesi! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Japon otomobil üreticisi Suzuki, Şubat ayında güncellediği otomobil fiyatlarını duyurdu. Motor performansı ve yüksek kalitesi ile tanınan Japon üretici, son yıllara damgasını vuran SUV hibrit modelleriyle otomobil meraklılarının gözdeleri arasında. Şirketin en popüler modelleri arasında yer alan S-Cross ve Vitara, bu ay 2026 modelleriyle satışta. Peki, Şubat ayında Suzuki'nin Swift, Vitara, SCross ve Jimny modellerinin yeni fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Suzuki'nin Şubat ayına özel kampanyaları ve güncel fiyat listesi:

Suzuki Şubat 2026 Fiyat Listesi

Japon otomobil üreticisi Suzuki, Şubat ayında geçerli fiyat listelerini yayımladı. Markanın ikonik modellerinden olan Yeni Swift Hibrit, Şubat ayında 2.079.000 TL başlangıç fiyatıyla tüketicilere sunuldu. Suzuki S-Cross ise 2025 modelleriyle 2.109.000 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarıyla otomobil tutkunlarının dikkatini üzerine çekti. 

Uyarı: Suzuki tarafından belirlenen fiyatları aşağıda görebilirsiniz. Ancak, bu fiyatların periyodik ya da sınırlı sayıdaki promosyonlara, ödeme seçeneklerine ve ekstra opsiyonlara bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğini bilmelisiniz.

Suzuki Yeni Swift Hibrit Fiyat Listesi Şubat 2026

  • Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) Otomatik Benzinli 4x2 - 2.079.000 TL 

  • Swift 1.2 MHEV CVT Life (Çift Renk) Otomatik Benzinli 4x2 - 2.109.000 TL

(Model Yılı: 2025)

Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Şubat 2026

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT GL Elegance Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.209.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.109.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.379.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.349.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT GLX Premium Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.379.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.349.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GLX Premium Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.699.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.669.000 TL

(Model Yılı: 2026)

Suzuki Vitara Fiyat Listesi Şubat 2026

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.069.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.064.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.119.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.269.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.299.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.209.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.349.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.319.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.299.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.269.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 2.349.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.319.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.599.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.569.000 TL 

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 2.649.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 2.619.000 TL

(Model Yılı: 2026)

